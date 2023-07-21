Стало известно, кто может заменить Ткаченко на посту министра культуры Украины

Если Александра Ткаченко уволят с должности министра культуры и информационной политики Украины, заменить его может львовянка Олеся Островская-Лютая, арт-менеджер и куратор современного искусства. Однако это лишь неподтвержденная официально информация.

Видео дня

Инсайд по отставке Ткаченко обнародовал народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram утром в пятницу, 21 июля.

"Как мне известно, вместо него [Ткаченко ] будут предлагать Олесю Островскую-Лютую. Она сейчас возглавляет "Художественный арсенал"", – написал парламентарий.

Олесе Островской-Лютой 44 года, она имеет диплом культуролога "Киево-Могилянской академии". Замужем за Тарасом Лютым, украинским философом и писателем.

С июля 2016 года она работает директором госпредприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Художественный арсенал" Государственного управления делами.

Островская-Лютая с 1998 по 1999 год работала офис-менеджером Международного фонда "Возрождение".

С 2003-го являлась помощником директора благотворительного фонда "Центр современного искусства Сороса".

В 2007-м работала менеджером пиар-агентства Pillar PR. С 2008 по 2014 год была руководителем проектов и программ благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", где основала программу грантов для украинских художников и проект модернизации музеев "Динамический музей".

С 2010 по 2014-й также возглавляла правление фонда "Центр современного искусства".

В 2010-м и 2012-м была членом жюри премии им. Казимира Малевича, в 2011-м возглавляла жюри Украинской панорамы кинофестиваля "Молодость".

Островская-Лютая уже имеет опыт работы в Минкульте. В феврале 2014 года, после Евромайдана, самоорганизовавшаяся в стенах Минкульта Ассамблея деятелей культуры Украины предлагала назначить Островскую-Лютую министром культуры. Когда же министром стал Евгений Нищук, он пригласил Островскую-Люту на должность первого замминистра. Со сменой правительства в декабре 2014-го она подала в отставку.

После этого она возглавляла отдел аналитики экспертной компании pro.mova. С июля 2016-го работает в "Художественном арсенале".

Как писал OBOZREVATEL:

– Нынешнего главу Министерства культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко могут снять с должност. Президент Владимир Зеленский 20 июля поручил правительства рассмотреть замену Ткаченко. Позже стало известно, что глава Минкульта написал заявление об отставке. За его увольнение еще должен проголосовать парламент.

– Министра критиковали за выделение миллионов гривен бюджетных средств на финансирование киноиндустрии, более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида и прочее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!