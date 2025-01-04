Стало известно, кому Зеленский поручит провести 'зачистку' ОГП от прокуроров-инвалидов

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель" может стать следующим генеральным прокурором Украины. По предварительным данным, президент Владимир Зеленский остановился на кандидатуре Мельника, понимая общественный запрос на приход к власти боевых офицеров, с первого дня защищавших украинскую независимость на линии фронта.

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Примечательно, что именно генерал Мельник в начале полномасштабного вторжения руководил обороной города Харьков. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Как известно, в конце октября 2024 года был уволен с должности генеральный прокурор Андрей Костин. После того, как глава государства подписал соответствующий указ, в информационном поле страны начали появляться потенциальные кандидатуры на замену Костину. Однако до последнего времени все они были скорее разогрев различных групп влияния перед действительно серьезными и реальными кандидатурами.

На сегодняшний день известно, что главным кандидатом на должность генерального прокурора Украины сегодня является заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель".

"Президент Зеленский остановился на кандидатуре Мельника, понимая общественный запрос на приход к власти военных, боевых офицеров, с первого дня защищавших украинскую независимость на линии фронта. С другой стороны, "Генерал Марсель", имея основательный юридический бекграунд, не входит в состав закрытой юридической вертикали, которая и культивировала систему всех прокуроров-инвалидов-пенсионеров. Следовательно, у него высокие стартовые возможности провести реформу прокурорской системы", – сообщили источники OBOZ.UA.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник служит в ВСУ с 1994 года. В ходе прохождения службы у него возникло желание стать военным юристом, поэтому Мельник получил образовательный уровень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого и Национальной академии Национальной гвардии Украины.

С 1999 года Мельник проходил службу на различных командных должностях в боевых бригадах противовоздушной обороны, служил в районе проведения ООС. С 2021 года был начальником Харьковского гарнизона, а с сентября 2022 года – заместителем командующего оперативной группировкой войск Харьков. В 2022 году генерал окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

Сергей Мельник – участник боевых действий. 4 марта 2022 года получил воинское звание бригадного генерала юстиции. В том же году 18 мая награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

В конце 2022 года Мельнику хотели присвоить звание "Почетный гражданин Харьковской области", однако он вместе с Александром Скакуном попросил не рассматривать свою кандидатуру. Оба вместо себя предложили придать эти звания ряду других людей.

Напомним, осенью 2024 года после заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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