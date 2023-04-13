Правительство Германии дало разрешение Польши на передачу истребителей МиГ–29 — Spiegel

Федеральное правительство Германии наконец одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР в Украину. Варшава настойчиво призывала Берлин снабдить ВСУ этой крайне необходимой техникой в преддверии контрнаступления.

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Об этом сообщило издание der Spiegel, ссылаясь на свои источники. Германия долгое время отклоняла возможность поставлять украинской армии истребители, но 13 апреля пошла на уступки.

Отметим, что 2002 году Германия продала Польше 23 истребители МиГ-29, которые Бундесвер перенял у Национальной народной армии (ННА) ГДР. Советник по безопасности Польши Яцек Севьера заявил в конце марта, что в польских ВВС на сегодняшний день этих самолетов около дюжины. В договорах купли-продажи вооружений из Германии обычно оговаривается, что ФРГ может согласиться на возможную более позднюю передачу третьей стороне.

Истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда ранее говорил о готовности Варшавы передать МиГ-29 в составе международной коалиции. По его словам, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных от армии ГДР. На смену им польская армия получит современные FA-50 из Южной Кореи и американские F-35.

Премьер-министр Шмыгаль накануне посетил Пентагон и пообщался с главой министерства обороны США Ллойдом Остином. Он проговорил ключевые потребности Украины на фоне ведения войны с оккупантами, а именно ПВО, тяжелая артиллерия и техника, минометы и боеприпасы к ним, но главное это истребители и ракеты большой дальности.