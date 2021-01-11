Стало известно, кого в Украине будут тестировать на антиген к коронавирусу

В Украине скрининговое исследование на определение антигена к коронавирусу будут проводить целому ряду пациентов, в частности, людям с подозрением на COVID-19, с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) на своей странице в Facebook. Также процедуру будут проходить пациенты перед плановой госпитализацией, те, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, и те, кто вернулся из регионов с масштабным распространением инфекции.

Тестирование методом экспресс-диагностики, результат которого можно получить через 15 минут, внесено в стандарт первичной медицинской помощи. Быстрые тесты будут поступать в региональные департаменты здравоохранения, а те распределят их нужное количество в соответствующие учреждения здравоохранения, отметили в НСЗУ.

Скрининговое исследование будут проводить при наличии соответствующих тестов в медучреждении, говорится в сообщении.

В службе напомнили, что с 22 декабря минувшего года отбор материалов у больных ковидом или с подозрением на него для тестирования и их транспортировка в лабораторный центр МЗ является составной частью услуг поставщика первичной медицинской помощи. Поэтому с 1 квартала текущего года нет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19, уточнили в сообщении.

Вместо этого центры предоставления первичной медпомощи будут создавать пункты тестирования. К пациентам, которые не могут добраться до них самостоятельно, должны выезжать медики.

"Центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады", – уточнили в НСЗУ.

В НСЗУ уточнили порядок тестирования на антиген к коронавирусу Facebook Национальная служба здоровья Украины

В НСЗУ уточнили порядок тестирования на антиген к коронавирусу Facebook Национальная служба здоровья Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению ведущего инфекциониста Украины Ольги Голубовской, нет никакого смысла в массовом тестировании украинцев на коронавирус.

По словам специалиста, для госпитализации пациента врачам не нужно лабораторное подтверждение. В то же время Голубовская считает, что тестирование важно при установлении диагноза и для выявления контактных лиц.