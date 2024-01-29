Стало известно, к жителям каких стран украинцы относятся хуже всего: результаты соцопроса

Самый низкий уровень этнических предубеждений в Украине зафиксирован к украинцам и полякам, а хуже всего украинцы относятся к жителям государства-агрессора России и жителям Беларуси. В то же время ухудшилось отношение жителей нашей страны к русскоязычным украинцам.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. 80% участвовавших в опросе украинцев заявили, что не пустили бы россиян в Украину даже как туристов.

Так, у украинцев спросили, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями разных этнических групп. Минимальная социальная дистанция – 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная – 7 (не пускал бы в Украину).

Опрос показал, что респонденты лучше всего относятся к украиноязычным украинцам, а дальше идут поляки, русскоязычные украинцы, канадцы и американцы. Чуть хуже респонденты были настроены к французам и евреям-жителям Украины.

Предпоследние места занимают африканцы, ромы, россияне-жители Украины, а также белорусы-жители Украины. Хуже всего украинцы относятся к россиянам, проживающим на территории России. 80% опрошенных заявили, что не пустили бы их в Украину даже как туристов.

Как отметили в учреждении, с 2021 по 2022 год уровень ксенофобии несколько повысился из-за ухудшения отношения к россиянам и белорусам, а за последний год несколько снизился из-за улучшения отношения к союзникам (канадцам, американцам, немцам и французам).

Как сообщал OBOZ.UA, почти 90% украинцев верят в то, что Украина победит в войне с Россией, при этом более 60% абсолютно в ней уверены. Большинство граждан нашего государства считают, что война закончится в краткосрочной перспективе: в течение нескольких месяцев, до лета 2024 года или в течение года-двух.