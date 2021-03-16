Стадиону 'Арена Львов' хотят присвоить имя Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета обратились к Кабинету министров Украины и Министерстваумолодежи и спорта с просьбой присвоить стадиону "Арена Львов" имя лидера провода ОУН-Б Степана Бандеры.

С таким предложением в понедельник, 15 марта, во время сессии облсовета выступила депутат от "Европейской солидарности" Соломия Риботицкая. Мероприятие транслировалось на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Из 75 депутатов областного совета Львовщины инициативу поддержали 68, семь избранников не голосовали.

Напомним, 5 марта решение о переименовании стадиона в честь Романа Шухевича приняли депутаты горсовета Тернополя.

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