США возобновили лотереи для выдачи грин-карт: что известно

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении так называемой лотереи грин-карт – иммиграционных виз на 2023 год. Конгресс позволил выдать 55 тысяч по всему миру.

Как сообщил 9 октября "Голос Америки", регистрация на участие в программе начинается задолго до 2023 года, поскольку в предыдущие годы задержки в обработке документов привели к судебным разбирательствам.

Так, многие из заявок были поданы при администрации Дональда Трампа, когда процесс обработки замедлился из-за пандемии.

При этом право на получение грин-карты не переносится на следующий год, из-за чего многие победители лотереи из Египта, Афганистана, Ирана, Перу и других стран остались без виз и подали в суд на правительство США.

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В Госдепартаменте объясняют, что победа в лотерее не дает гарантии на получение визы или прохождение собеседования.

"Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", – отметил в комментарии "Голосу Америки" представитель ведомства.

Тем не менее в сентябре федеральный суд постановил возобновить процесс обработки документов. Адвокаты иммигрантов объясняют, что посольства США еще не обработали тысячи дел, и в месяц проводят около десяти интервью.

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