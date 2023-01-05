США анонсировали рекордный пакет военной помощи Украине на $3 миллиарда: в него войдут 50 БМП Bradley

США анонсировали рекордный пакет военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов. В новый пакет вооружений впервые войдут около 50 боевых машин Bradley.

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Об этом сообщают издание АР и Reuters, ссылаясь на слова американских чиновников, которые пожелали остаться неназванными. Новый пакет помощи для Украины будет объявлен в пятницу.

В среду президент Джо Байден заявил, что рассматривается вопрос об отправке боевых машин Bradley, основного вооружения армии США.

Бронемашина с мощной пушкой производства компании BAE Systems Plc (BAES.L) с середины 1980-х годов использовалась армией США в качестве основного средства для перевозки войск по полям сражений. У Bradley гусеницы, а не колеса, тем не менее он легче и маневреннее танка. Он может перевозить около 10 человек и рассматривается как критически важный способ безопасной переброски войск в бой.

В армии США есть тысячи Bradley, которые могут дать украинцам больше огневой мощи на поле боя.

Также в пакет помощи будут включены HUMVEES, машины с противоминной защитой и защитой от засад или MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов. Однако танки Abrams, о которых просили украинцы, доставлены в этот раз не будут.

В конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил Конгрессу США, что десятки миллиардов долларов помощи, которые он одобрил для помощи Украине в борьбе с российским вторжением, были не благотворительностью, а инвестициями в глобальную безопасность.

Зеленский и другие украинские официальные лица настаивали на том, чтобы западные лидеры предоставили более современное вооружение, в том числе бронетехнику и ракетные батареи Patriot. Пакет помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов в прошлом месяце впервые включал в себя батарею Patriot, самую передовую зенитно-ракетную систему, которую Запад предоставил Украине для военных действий.

Соединенные Штаты направили Киеву помощь в обеспечении безопасности на сумму около 21,3 миллиарда долларов, поскольку продолжается крупнейший в Европе сухопутный конфликт с 1945 года, в результате которого погибли десятки тысяч человек.

Напомним, Франция в рамках военной помощи передаст Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion. Соответствующей договоренности в телефонном разговоре достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, после решения Франции о передаче Украине танков AMX-10 и БТР Bastion глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Она заявила, что теперь мяч на стороне Берлина.