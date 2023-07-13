Я очень прошу всех понять, что прямо сейчас продолжаются очень тяжелые бои на нескольких направлениях.

Видео дня

К сожалению, больше говорят о политических событиях, пока на фронте сотни погибших и еще более тяжелораненых. Свободных мест в реанимациях нет.

Далее текст на языке оригинала.

Я дуже прошу реагувати на збір потреб для фронту! Потреби дуже термінові, тому що війна не чекає!

Терміново треба викупити два дрона та рації Моторолла.

Рахунок на Мавік 3 комбо – 115 т. грн

Рації Моторолла – 117 т. грн

Ще потрібно викупити зарядну станцію – 67 т. грн

Сьогодні я вже викупила один дрон Мавік – 110 т., вчора викупила зарядну станцію - 67 т., за тиждень викупила тепловізори – 86 т., рації – 262 т. грн, зарядні станції – 44 т. та 66 т. грн. Відправлені посилки на фронт.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253