Блог | Срочный сбор: на фронте тяжелые бои, для воинов нужно выкупить два дрона и рации
Я очень прошу всех понять, что прямо сейчас продолжаются очень тяжелые бои на нескольких направлениях.
К сожалению, больше говорят о политических событиях, пока на фронте сотни погибших и еще более тяжелораненых. Свободных мест в реанимациях нет.
Далее текст на языке оригинала.
Я дуже прошу реагувати на збір потреб для фронту! Потреби дуже термінові, тому що війна не чекає!
Терміново треба викупити два дрона та рації Моторолла.
Рахунок на Мавік 3 комбо – 115 т. грн
Рації Моторолла – 117 т. грн
Ще потрібно викупити зарядну станцію – 67 т. грн
Сьогодні я вже викупила один дрон Мавік – 110 т., вчора викупила зарядну станцію - 67 т., за тиждень викупила тепловізори – 86 т., рації – 262 т. грн, зарядні станції – 44 т. та 66 т. грн. Відправлені посилки на фронт.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк – 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta
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