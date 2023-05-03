Блог | Срочная просьба бойцов с фронта
Продолжаются ужасающие, кровопролитные бои.
Много погибших и раненых бойцов.
Вражеские ракеты убивают гражданское население.
Очень прошу помогать нашим защитникам!
Срочные просьбы бойцов с фронта.
Три дрона Мавик Комбо – 280 тыс. грн.
4 прицела – 97 тыс. грн.
Через неделю купила:
Бинокли, зарядная станция и аккумуляторы – 85 тыс. грн.
Рации Моторолла – 120700 грн и 108 тыс. грн.
Прицелы – 96 тыс. грн.
Тепловизоры – 156 371 грн.
Тактические рюкзаки –2253 евро.
Одежда и обувь для раненых.
Посылки на фронт отправляем почти каждый день.
Прошу помощи со сбором средств.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
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