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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Срочная просьба бойцов с фронта

Срочная просьба бойцов с фронта

Продолжаются ужасающие, кровопролитные бои.

Видео дня

Много погибших и раненых бойцов.

Вражеские ракеты убивают гражданское население.

Очень прошу помогать нашим защитникам!

Срочные просьбы бойцов с фронта.

Три дрона Мавик Комбо – 280 тыс. грн.

4 прицела – 97 тыс. грн.

Через неделю купила:

Бинокли, зарядная станция и аккумуляторы – 85 тыс. грн.

Рации Моторолла – 120700 грн и 108 тыс. грн.

Прицелы – 96 тыс. грн.

Тепловизоры – 156 371 грн.

Тактические рюкзаки –2253 евро.

Одежда и обувь для раненых.

Посылки на фронт отправляем почти каждый день.

Прошу помощи со сбором средств.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Срочная просьба бойцов с фронта
Срочная просьба бойцов с фронта
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