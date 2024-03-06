Средний IQ украинцев – 95: интересные факты о коэффициенте интеллекта, которые вы не знали

Средний коэффициент интеллекта жителей Украины – 95. IQ – инструмент для оценки интеллекта человека, который обычно измеряется с помощью стандартизированных тестов. Многие исследователи также используют IQ для определения самых умных стран в мире.

Согласно данным, обнародованным на сайте "Worldwide IQ Test", в списке из 109 государств Украина находится на 37-м месте со средним показателем 95.

Как правило, средний уровень IQ выше в Восточной Азии. Близок к среднему в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке, а ниже среднего в Центральной и Южной Африке, а также в Латинской Америке.

В первую десятку стран вошли Сингапур (108), Гонконг (108), Тайвань (106), Южная Корея (106), Япония (105), Китай (104), Швейцария (102), Нидерланды (102), Северная Корея (102), Макао, Исландия, Финляндия и Канада имеют средний IQ 101.

Что такое IQ и от чего зависит его уровень в разных странах

Коэффициент интеллекта (IQ — intelligence quotient) — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития). Простыми словами – это инструмент для оценки интеллекта человека, который определяют с помощью тестов. В частности, согласно Всемирному демографическому обзору, чем выше показатель IQ человека, тем разумнее он считается.

Специалисты выяснили, что существуют отличия в среднем IQ между странами. Ряд исследований выявил связь между средним IQ страны и ее экономическим развитием, ВВП, демократичностью, преступностью и рождаемостью. В странах такие факторы окружающей среды как плохое питание и болезни, вероятно, снижают средний национальный IQ.

Может ли показатель IQ человека меняться со временем

По мнению ученых, показатель IQ меняется на разных этапах жизни человека. Вполне логично, что уровень IQ ребенка будет мутировать по мере его взросления. Одним из самых интригующих возрастных диапазонов являются подростковые годы. Исследования показывают, что в этот период человек может как повысить, так и понизить свой IQ. Скорее всего, это связано с изменениями в развитии, которые испытывает подросток в строении мозга.

МРТ-сканирование мозга и стандартные тесты IQ были проведены у 33 нормальных людей в раннем подростковом возрасте, а затем снова в позднем подростковом возрасте. Полученные показатели IQ варьировались от 77 до 135 в группе раннего подросткового возраста и от 87 до 143 в группе старшего возраста. Был сделан вывод, что показатель IQ изменялся от -20 до +23 для вербального IQ и от -28 до +17 для невербального IQ. Дальнейший анализ показал связь между IQ и увеличением плотности коры и объема мозга, связанных с областями, участвующими в речевых и двигательных функциях.

"Такие явления, как злоупотребление наркотиками, социальный стресс или плохое образование, по-видимому, оказывают существенное негативное влияние на уровень IQ молодого человека, в то время как психически здоровая среда и богатый образовательный опыт могут значительно улучшить интеллектуальные способности подростка. Эти данные показывают, что, независимо от того, насколько большое значение придается ребенку на дошкольном уровне, именно в средней школе и в раннем старшем школьном возрасте формируется и формируется наш истинный интеллектуальный рост", – говорится в материале на сайте "Worldwide IQ Test".

Тесты IQ

В настоящее время интерес к тестам на IQ возрос во много раз, из-за чего появилось большое количество различных необоснованных шкал. Поэтому сравнивать результаты разных тестов очень тяжело и само число IQ утратило информативную ценность.

Каждый тест на уровень IQ состоит из множества разных задач, где уровень сложности постепенно растет. Среди них тестовые задания по логическому и пространственному мышлению, а также задания других типов.

Самым известным тестом является тест Айзенка. Более точными являются тесты Векслера, Тест Равена, Тест Амтгауэра. При использовании теста Равена критическим считается уровень в 70 баллов. Ниже этого уровня клинические психологи классифицируют умственную отсталость. В настоящее время не существует единого стандарта на тесты IQ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!