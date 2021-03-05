Данилов – о "Спутнике V": Россия ведет дипломатически-вакцинную игру

Россия ведет "дипломатически-вакцинную игру" с распространением своего препарата "Спутник V" в мире.

Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Журналист, который общался с руководителем Совета национальной безопасности и обороны, указал на то, что западные соседи Украины, как Венгрия и Словакия, проводят вакцинацию против COVID-19 российским препаратом.

Журналист подчеркнул, что эта вакцина не сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам. Он спросил у Данилова, является ли ситуация со "Cпутником V" элементом "гибридных действий России для разделения Европы".

Секретарь СНБО посоветовал странам, которых хотят сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным, "заглянуть в историю".

"Людям, которые делают попытку начинать с Путиным какие-то процессы, надо заглянуть в историю. Нужно понимать, как все будет происходить и чем может закончиться", – ответил он.

Данилов указал, что "в общем этот вопрос довольно прост".

"Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то прежде всего осуществляла бы прививки своего населения. Между тем уровень вакцинации в России весьма низок. Можем утверждать, что со стороны России ведется дипломатически вакцийна игра", – считает он.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что российская вакцина "Спутник V" ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована в нашей стране, ведь ее производит государство-агрессор.