Спускался на тюбинге: на горнолыжном курорте Закарпатья во время катания травмировался 10-летний мальчик. Фото

На горнолыжном курорте на Раховщине во время катания на тюбинге 10-летний мальчик выехал за пределы траектории и врезался в елку. Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован.

Видео дня

Правоохранители открыли уголовное производство и проверяют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает полиция Закарпатской области в Telegram.

Во время спуска на тюбинге мальчик не удержал траекторию движения и столкнулся с деревом. Медики диагностировали перелом в лобной области и отек вокруг глаза. Пострадавшего доставили в областную больницу в Ивано-Франковск, где он находится вместе с матерью.

На момент инцидента ребенок был под присмотром знакомой семьи, поскольку мать находилась в медучреждении города Рахов с другим сыном. Во время осмотра места происшествия полицейские зафиксировали матрас, закрепленный на дереве, однако опрос свидетелей показал, что защитное покрытие установили уже после травмирования – перед приездом правоохранителей.

По факту происшествия дознаватели открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и круг лиц, ответственных за организацию безопасного отдыха на курорте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в субботу утром, 31 января, в Херсоне легковой автомобиль наехал на мину типа "Лепесток". В результате инцидента пострадала семья из четырех человек. Среди пострадавших – двое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!