Спрятала под одеялом: гражданка Польши 'оригинально' попыталась вывезти своего парня из Украины. Фото

Гражданка Польши попыталась незаконно вывезти своего парня, 32-летнего гражданина Украины через пункт пропуска "Смольница" во Львовской области. С этой целью она спрятала мужчину за передними сиденьями на полу автомобиля и прикрыла одеялом.

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Об очередной попытке незаконного пересечения украинской границы военнообязанным в период военного положения сообщили в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что за попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина будет привлечен к административной ответственности.

В то же время, в действиях женщины, как отметили пограничники, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", о чем уже сообщили в Нацполицию.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине сотрудники ГПСУ обнаружили более 6100 человек, применявших фальшивые документы для незаконного пересечения границы Украины. Пограничники совместно с Министерством обороны готовятся к осуществлению информационного обмена между базой данных ГПСУ и реестром призывников. Это позволит более эффективно противодействовать попыткам использования поддельных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве СБУ разоблачила "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека;

– также СБУ заблокировала деятельность схемы, с помощью которой уклонявшиеся становились "многодетными родителями" и получали возможность выезжать за границу. Стоимость соответствующего документа – 4 тысячи долларов США.