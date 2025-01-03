Сплошная химия: какие продукты в СССР были самыми вредными

Существует распространенный миф о чрезвычайной "натуральности" продуктов в Советском Союзе, часто противопоставляемых современным продуктам. Этот миф основывается на нескольких ложных утверждениях.

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Во-первых, происходит некорректное сравнение различных категорий товаров: натуральные продукты, такие как молоко или хлеб, сравниваются с продуктами быстрого приготовления, такими как лапша быстрого приготовления или жевательные конфеты. Во-вторых, отсутствие обязательного полного состава на этикетках в СССР по ошибке трактуется как доказательство натуральности продуктов. И, наконец, умалчиваются реальные масштабы использования химикатов в советском сельском хозяйстве.

Миф о "натуральном" мороженом

Особой популярностью пользуется миф о "самом вкусном и натуральном" советском мороженом. История этого продукта начинается в 1930-х годах благодаря усилиям Анастаса Микояна, инициировавшего массовое производство мороженого. В 1932 году в Москве была запущена первая мощная линия по производству пломбира, а впоследствии такие производства появились по всему СССР.

Согласно ГОСТ 117–41, мороженое должно было производиться исключительно из натуральных ингредиентов, таких как коровье молоко, сливочное масло и агар-агар. Однако в 1966 году этот стандарт был изменен, что позволило использовать продукты с пониженной жирностью, растительные жиры (например, пальмовое масло), искусственные эмульгаторы, ароматизаторы и красители.

"ГОСТовские" сосиски: минимум мяса, максимум добавок

Еще одной легендой являются "гостовские" сосиски, якобы содержащие много мяса. На самом деле, согласно стандартам, содержание мяса в них составляло лишь 5%, а остальные 95% приходилось на другие ингредиенты, состав которых мог варьироваться по усмотрению производителя.

ГОСТ 23670-79 разрешал использовать в сосисках нитрит натрия, меланж, щековину и обрезки шпика, а более старый ГОСТ 3574-47 даже допускал добавление селитры. Злоупотребление на производстве приводило к тому, что потребители часто чувствовали в сосисках неожиданные вкусы и ароматы.

Колбаса "Чайная": замена качественных ингредиентов

Колбаса "Чайна", несмотря на свою популярность, принадлежала ко второму сорту. По рецептуре она должна содержать 70% говядины второго сорта и 20% полужирной свинины. Однако ГОСТ 23670-79 допускал использование "равноценных заменителей" говядины, таких как замороженное мясо буйвола или обработанные субпродукты, пищевая плазма крови, стабилизаторы и картофельный крахмал.

Под термином "стабилизатор" скрывались измельченные субстанции из условно съедобных частей туши, таких как свиная кожа и сухожилия. Этот компонент добавляли почти во все виды колбасных изделий, за исключением недоступных для обычных покупателей.

Торт "Птичье молоко": от агар-агара до крахмала

Торт "Птичье молоко", созданный в 1960 году, стал первым советским запатентованным тортом. Оригинальный рецепт предусматривал использование агар-агара для начинки, однако из-за его дефицита и высокой стоимости ГОСТ позволил заменить его на крахмал, а яйца – на меланж.

Масло "Бутербродное": сомнительный заменитель маргарина

В СССР маргарин был дефицитным продуктом, поскольку его производили по ГОСТ 240-57 из смеси растительных и животных жиров, включая свиной и китовый жир, преимущественно для пищевой промышленности. В продаже было масло "Бутербродное", состав которого был еще более сомнительным. Растительные жиры в нем часто заменяли минеральными, что приводило к неприятному запаху и горению во время жарки.

Пирожное "Картошка": переработка отходов

Пирожное "Картошка" и торт "Полено" в домашних условиях готовят на основе бисквита и сливок или сгущенки. Однако в промышленном производстве в СССР для их изготовления использовали "возвратные отходы" – обрезки от других пирожных и тортов, а вместо сливок и сгущенки использовали тот же дефицитный маргарин.

Эти примеры показывают, что миф о "натуральных" советских продуктах часто не соответствует действительности. Многие продукты содержали значительное количество химических добавок, заменителей и отходов производства, что делает их "натуральность" очень сомнительной.

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