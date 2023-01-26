В ближайшее время стартует регистрация на образовательный проект для временно находящихся в Польше украинских женщин. Советую не упустить этот шанс.

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После победы миллионы украинских женщин вернутся из-за границы домой. Кем они будут по возвращении?

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Я переконана, що в повоєнній Україні не бракуватиме робочих місць. Країна потребуватиме відновлення, до нас надходитиме міжнародна допомога, активізуються євроінтеграційні процеси.

Але ж кваліфікації шукача роботи мусять відповідати вимогам сучасного ринку праці. І до того, щоб їх отримати, не потрібно довго вчитися в університеті. Достатньо якісних курсів з хорошими викладачами.

Так і виникла ідея освітнього проєкту "Інкубація свободи для України – адаптація жінок до цифрової економіки", який було започатковано на конференції "Інноваційна трансформація України" 1-2 грудня 2022 року в Люблені (Польща). Відповідно до концепції проєкту українки в Польщі зможуть зареєструватися на навчання за сучасними цифровими дисциплінами і отримати необхідні знання і компетенції.

Нагадаю: суть проєкта – провести навчання та перекваліфікацію жінок з України з акцентом на спеціальності, потрібні у сучасній цифровій економіці як Польщі, так і повоєнної України. І плюс до цього допомогти їм з працевлаштуванням. Для цього буде створена спеціальна платформа. Українки після перемоги мають повернутися додому фахівцями, а не домогосподарками!

Це непроста задача. Щоб навчати на відстані велику аудиторію, потрібно розробити навчальні програми, створити інформаційну платформу. Потім розкрутити проєкт, аби донести його можливості до жінок і сформувати зацікавлену аудиторію.

Але ми впораємося. Нещодавно зустрілися в НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського, щоб обговорити результати другого етапу реалізації проєкту. Нагадаю, що Польська освітня фундація "Perspektywy" спільно з українськими партнерськими університетами з Києва і Львова стали ініціаторами та рушійною силою цього проєкту. І можу сказати, що вражена тим обсягом роботи, який нам вдалося зробити за короткий термін.

Українська сторона проєкту вже завершує підготовку онлайн-платформи та навчальних програм. Поки що в ній – 14 дисциплін, але буде більше. Назви говорять самі за себе: "Мова програмування Java Core", "Діджиталізація бізнес-фінансів", "Методи та інструменти цифрового маркетингу".

Цінність таких програм – у поєднанні одразу деяких напрямків знань. Багато проблем у сучасного бізнесу виникають "на стику" компетенцій – наприклад, маркетингу та діджитал-технологій. Тому програми спрямовані в тому числі на те, щоб пояснити, як ефективно поєднувати ці сфери.

Підкреслю: долучитися до проєкту можуть українські жінки, незалежно від їх місця перебування, зокрема і в Україні.

Я буду працювати над тим, щоб якомога більше країн долучились до фінансування проєкту, свій шанс на навчання отримають і українки в цих країнах. Адже локація тут не грає ролі: навчання проходить дистанційно. Слухачки курсів матимуть вибір: доєднатися до онлайн-лекції, чи подивитися її у форматі відеоуроку. Викладачі працюватимуть із захищених аудиторій, обладнаних генератором та стабільним інтернетом.

Інші деталі можна дізнатися на сайті проєкту. Там же – зареєструватися на навчання. Якщо проєкт вас зацікавив, вам – сюди: https://www.utf.org.ua. Сайт поки що працює в тестовому режимі.

І ще дуже важливо! Завдяки цьому проєкту будуть підтримані українські і польські заклади вищої освіти та викладачі, які працюють над його реалізацією.

Про терміни та умови навчання буде оголошено ближчим часом.