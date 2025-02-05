'Специалисты, обеспечивающие оборону': Зеленский отметил наградами военнослужащих Государственной специальной службы транспорта. Фото и видео

В среду, 5 февраля президент Владимир Зеленский отметил наградами военнослужащих Государственной специальной службы транспорта. Работа работников ГССТ влияет на оборону страны, пути снабжения, разминирования и охраны важных объектов.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале и на официальном сайте. Также собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

"Сегодня мы отмечаем день нашей Государственной специальной службы транспорта – это день специалистов, которые обеспечивают оборону. Во многом это и пути снабжения, и разминирования, и необходимое строительство, и охрана объектов, и также – участие в боевых действиях", – сказал Зеленский.

Следует отметить, что День Государственной специальной службы транспорта в Украине отмечается впервые. Президент наградил специалистов ГССТ орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени и княгини Ольги ІІІ степени.

"Сила Украины – это не просто кто-то отдельно из украинцев, это наша общность, наше единение, это все элементы наших Сил обороны и безопасности Украины, это вклад каждого гражданина Украины в защиту своего государства и своей независимости", – отметил гарант.

По его словам, без преданности кого-то одного из украинцев "могут не выстоять другие", а смелость каждого гражданина поощряет народ бороться и защищать свой дом для того, чтобы получить для Украины результат, получить мир и победу".

Напомним, 31 декабря Зеленский наградил высокими государственными отличиями воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины. Награды погибших Героев получили их родные. Память всех павших защитников и защитниц почтили минутой молчания.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля президент подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е продолжение особого режима, который действует в Украине с 24 февраля 2024 через полномасштабное российское вторжение.

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