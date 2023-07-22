'Спасибо товарищу майору': путинские силовики заставили жителя Крыма благодарить за то, что не изнасиловали его. Видео

В Крыму задержали местного жителя Юрия Волошина, которого обвинили в "дискредитации" российских оккупантов. После этого мужчину заставили на камеру благодарить силовиков за то, что они его не изнасиловали.

Видео дня

Об этом сообщили российские паблики. В одном из пропагандистских Telegram-каналов сначала появился донос на Волошина, затем кадры его задержания, а позже и видео с извинениями.

Как следует из обнародованной информации, на работающего охранником детсада Юрия Волошина сделали донос "Z-активисты", которые обвинили его в "дискредитации" Путина из-за ссылки на украинские YouTub-каналы. С них мужчина делал репосты в российской соцсети "ВК".

Позже на канале появилось видео жесткого задержания мужчины. Как видно из кадров, полицейские в полном обмундировании и балаклавах набросились на Волошина прямо на улице и повалили на землю.

После этого Волошина заставили на камеру благодарить силовиков за то, что не изнасиловали его бутылкой.

"Спасибо товарищу майору, что бутылка находится у меня в руках, а не в другом месте", – говорит Волошин на камеру.

В РФ является обычной практикой, когда российские силовики пытают подозреваемых и арестованных бутылками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России мужчина с шевроном ППК "Вагнер" изнасиловал двух девочек – 12-летнюю и 10-летнюю школьницу. Нелюд встретил их возле школы и, угрожая гранатой, отвел за гаражи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!