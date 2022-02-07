Спасатели показали уникальные 'снежные фонтаны' в Карпатах. Видео опасного явления

В Украинских Карпатах 6 февраля возникло уникальное впечатляющее и одновременно опасное явление – "снежные фонтаны". Его увидели и сняли на камеру спасатели.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области. На его странице в Facebook опубликовано видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словами спасателей, "снежные фонтаны" хоть и красивое природное явление, но крайне опасное. Они образуются сильным ветром возле снежных "карнизов", так что пребывание в горах для человека становится еще более рискованным.

Видео дня

Некоторые пользователи сети в комментариях отметили, что им тоже "повезло" стать свидетелями такого явления в Украинских Карпатах.

"Да, мы на Боржаве как-то давно в январе попали в шторм с такими фонтанами и туманом, которые вдруг на нас налетели! Едва выбрались", "Красота! На таком ветре и полежать можно!" – написали они.

Синоптики же спрогнозировали ухудшение погодных условий в горах ночью и первой половине дня понедельника, 7 февраля. В Карпатах ожидается значительный снег, в частности, мокрый. А также местами усиление ветра до 17-22 метров в секунду, метели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января на горе Плай (1323 м) в Закарпатской области сошла лавина, под завалами снега оказались пятеро туристов. В результате ЧП один из них получил травму.