На Закарпатье снежная лавина накрыла группу туристов. Фото и детали ЧП

В воскресенье утром, 23 января, в Закарпатской области на горе Плай (1323 м) сошла лавина. Под снежными завалами оказались пятеро туристов, один из них получил травму.

Инцидент произошел на полонине Боржава на склоне горы неподалеку от поселка Воловец. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В момент схода лавины с горы Плай спускалась группа из девяти туристов. Часть из них попала в снежную ловушку, но люди смогли откопаться самостоятельно. Один из туристов пострадал и не мог продолжить спуск самостоятельно, ему понадобилась помощь специалистов.

О происшествии спасателям стало известно благодаря приложению "Порятунок у горах" – люди отправили через него сигнал "SOS". Кроме того, они позвонили дежурному аварийно-спасательного отряда ГСЧС на Прикарпатье.

На помощь туристам выехали десять спасателей с тремя единицами спецтехники из близлежащих сел Нижние Ворота и Пилипец. Сотрудники ГСЧС поддерживали связь с покорителями гор.

15:35 спасатели добрались до травмированного и оказали ему доврачебную помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. В 16:10 был начат спуск с горной долины Боржава, который закончился в 18:45 в с. Звукливый.

Прессслужба добавила, что турист, получивший травму, будет обращаться в лечебное учреждение самостоятельно.

Напомним: 22 января в Украинских Карпатах заблудились четверо туристов. Они пропали вечером, когда в горах похолодало до -10 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, неделю назад у вершины горы Поп Иван спасатели обнаружили туриста из Польши. Мужчина травмировался, попав в снежную ловушку.