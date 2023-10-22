История и современность. Продолжение извечного конфликта

Будет два текста, объединенные одной идеей. Оба не мои.

Один принадлежит перу израильтянина, историка и экскурсовода Игорю Торик

Второй Oриане Фалаччи.

Один текст – попытка предсказать будущее.

Второй – краткий и весьма впечатляющий экскурс в прошлое.

Я ни разу не ксенофоб и, как атеист, крайне негативно отношусь ко всем религиям на свете. Но, как выяснилось в течении жизни, есть религии, к которым я отношусь хуже остальных.

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В общем, читайте и делайте выводы сами. Не маленькие.

Ориана Фаллачи.

МАЛЕНЬКИЙ УРОК ИСТОРИИ

В 635 г. н.э., то есть через три года после смерти Мохаммеда, армии Священного полумесяца вторглись в христианскую Сирию и в христианскую Палестину, В 638 г. они взяли Иерусалим и Храм Гроба Господня. В 640 г.захватив Персию, Армению и Месопотамию (нынешний Ирак), они вторглись в христианский Египет и завоевали христианский Магриб, то есть современные Тунис, Алжир и Марокко.

В 668 г. они впервые напали на Константинополь и осаждали его пять лет. В 711 г. они пересекли Гибралтарский пролив и высадились на в высшей степени католическом Иберийском полуострове, подмяв под себя Португалию и Испанию, где, несмотря на сопротивление героических воинов Пелайо, Сида Кампеадора и других, они оставались целых восемь веков.И тот, кто верит в "мирное сосуществование, которым были отмечены отношения между завоевателями и завоеванными" пусть перечитает рассказы о сожженных аббатствах и монастырях, оскверненных церквях, об изнасилованных монашках, о христианских и еврейских женщинах, которых они запирали в своих гаремах.

Пусть вспомнит о распятых в Кордове, повешенных в Гранаде, обезглавленных в Толедо и Барселоне, Севилье и Заморе. (Обезглавливание в Севилье было приказано Мутамидом: он использовал эти отрубленные головы евреев и христиан для украшения своего дворца. В Заморе головы рубили по приказу Альманцура, визиря, который известен как "покровитель философов и величайший лидер исламской Испании" !

Произнесение имени Иисуса означало мгновенную казнь. Распятие, разумеется, или обезглавливaние, или повешение, или сажание на кол. То же самое следовало тем, кто посмел звонить в колокол. То же самое за ношение зеленого цвета, принадлежавшего исключительно исламу, Когда мимо проходил мусульманин, каждый еврей и христианин были обязаны отступить в сторону и поклониться. И горе тому еврею или христианину, который посмел отреагировать на оскорбление от мусульманина. Что же касается той широко афишируемой детали, что неверные собаки не были обязаны переходить в мусульманство и их даже не подталкивали к этому, знаете ли вы, почему не подталкивали?

– Потому что те, что переходили в ислам, переставали платить налоги. А те, которые отказывались, продолжали платить.

В 721 г. из Испании они проследовали в не менее католическую Францию. Под предводительством губернатора Андалузии Абд аль-Рахмана они вырезали все мужское население Пиренеев и Нарбонны, угнав в рабство всех женщин и детей, после чего продолжили свой путь в Каркассон. Продвигаясь на север, они вырезали монашек и монахов во всех встречавшихся на пути аббатствах. В Лионе и Дижоне они ограбили все без исключения церкви. Их захват Франции длился одиннадцать лет, волнами.

В 731 г. волна, состоявшая из 380 тысяч пехотинцев и 16 тысяч всадников, достигла Бордо и двинулась в Пуатье, а оттуда - в Тур. И если бы в 732 г. Шарль Мартель не выиграл бой у Пуатье-Тура, сегодняшняя Франция тоже плясала бы фламенко.

В 827 г. они высадились в Сицилии, еще одной цели их ненасытной жадности. Вырезая, обезглавливая, сажая на колы, распиная, как обычно, они завоевали Сиракузы и Таормину, затем Мессину и Палермо, и за три четверти века (именно это время потребовалось им, чтобы сломить сопротивление гордых сицилианцев) они исламизировали остров. Они оставались здесь на протяжении двух веков, пока их не выбили норманны. Но в 836 г. они высадились в Бриндизи, В 840 г. в Бари, В 841 г. в Анконе. Затем через Адриатическое море они двинулись обратно к Тирренскому морю и летом 846 г. высадись в Остии. Они разграбили и сожгли ее и, двигаясь вверх по Тибру, достигли Рима. Осадив город, однажды ночью они ворвались в него. Они разграбили базилики св. Петра и Павла, разрушили их, и, чтобы избавиться от их присутствия, Папа Сергий Второй вынужден был ввести ежегодную дань в объеме 25 тысяч слитков серебра. Во избежание дальнейших нападений, его преемник Лео Четвертый возвел Леонинские стены. Покинув Рим, они обрушились на Кампанью. Там они оставались 70 лет, разрушая Монтекассино и терзая Салерно.

Одним из их развлечений в этом городе было еженощное принесение в жертву девственности одной из монашек. И знаете где? На алтаре католического собора.

В 898 г. они обрушились на Прованс, точнее, на сегодняшний Сан-Тропез. Обосновавшись там, в 911 г. они пересекли Альпы и вторглись в Пьемонт. Оккупировав Турин и Касаль, они сожгли все церкви и библиотеки, убили тысячи христиан, после чего отправились в Швейцарию. Здесь они добрались до Женевского озера, но были остановлены снегом, развернулись и пришли обратно в теплый Прованс.

В 940 г. они оккупировали Тулон, где обосновались и... ну, вы уже знаете.. Нынче очень модно стало бить себя в грудь и каяться, обвиняя Запад за крестовые походы. Рассматривать крестовые походы как несправедливость, причиненную бедным невинным мусульманам. Но еще до превращения Крестовых Походов в серию экспедиций по возвращению христианам Гроба Господня в Иерусалиме (который, припомните, был захвачен мусульманами, а не моей тетушкой), походы эти были ответом на четыреста лет вторжений и оккупации.

Крестовые походы были контратакой с целью прекратить исламскую экспансию в Европе, отвлечь ее на Восток (имея в виду Индию, Индонезию и Китай), а затем на всю Африку и внаправлении России и Сибири, где принявшие ислам татары уже громили последователей Христа. Но по окончании крестовых походов сыны Аллаха возобновили свою политику, как прежде и более того. На сей раз руками турок, которые стояли накануне рождения Оттоманской империи,империи, до 1700 г. концентрировавшей всю свою алчность на Западе и превратившей Европу в излюбленное поле битвы.

Выразители и носители этой алчности, знамeнитые янычары и сегодня обогащают наш язык, будучи синонимом фанатичного убийцы. А знаете ли вы, кем были на самом деле эти янычары? Эти отборные войска империи, суперсолдаты, способные как на самоуничтожение, так и на войну, убийство и грабеж? Знаете ли вы, где их рекрутировали, или, точнее, насильно призывали на службу?

– В странах, подчиненных империей. В Греции, например, или в Болгарии, в Румынии, Венгрии, Албании, Сербии. Нередко и в Италии, в прибрежных городах, на которые нападали их пираты. На этих берегах вы и сегодня еще можете видеть остатки сторожевых башен, которые строились, чтобы высматривать заранее их приближение и предупреждать жителей окрестных городов и деревень. Там все еще слышно эхо вопля, который сегодня используют насмешливо, но тогда это был вопль ужаса и отчаяния: "Мама, турки!" Они похищали этих будущих убийц в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, вместе с еще более маленькими детишками, чтобы упрятать их в гаремы султанов и визирей-педофилов, и выбирали их из самых красивых и сильных первенцев выдающихся семей. После перевода в ислам их запирали в военные бараки и здесь, запрещая им любые теплые, любовные, человеческие отношения, в том числе и брак, их обрабатывали так, как даже Гитлер не индоктринировал свои Waffen SS. Их превращали в самую страшную военную машину, которую видел мир с римских времен.

Я не хочу слишком затягивать этот маленький урок истории, который в наших политкорректных школах был бы настоящим моральным грехом, но хотя бы коротко я обязана освежить память забывчивых и лицемеров. Так вот - В 1356 г., 84 года спустя после Восьмого крестового похода, турки захватили Галлиполи, полуостров, который тянется на 100 км вдоль северного побережья Дарданелл. Отсюда они отправились маршем на захват юго-восточной Европы и в мгновение ока захватили Триест, Македонию и Албанию. Они подчинили себе Великую Сербию и на следующие пять лет снова осадили Константинополь, парализовав его и отрезав от остального Запада. Правда, в 1396 г. они вынуждены были остановиться, так как им пришлось заняться монголами, исламизированными, но не покоренными.

Но уже в 1430 г. они возобновили свой поход против Европы и захватили венецианские Салоники. Сломив сопротивление христиан в Варне в 1444 г., они обеспечили себе овладение Валахией, Молдавией, Трансильванией, территорией, ныне называемой Болгарией и Румынией, затем в 1453 г. снова обложили Константинополь, который пал 29 мая в руки Махмета Второго. Кстати, знаете ли вы, кто был этот Махмет Второй? Парнишка, который при помощи исламского братоубийственного закона, позволяющего султану убивать членов своей семьи, взошел на трон, задушив своего трехлетнего брата.

Вы, скорее всего, не помните хронику падения Константинополя, оставленную нам писцом Францесом. Она может очень освежить память забывчивых.. или, скорее, лицемеров ? Особенно в Европе, которая оплакивает только мусульман, и никогда - евреев и христиан, или буддистов, или индусов, - было бы политически некорректно помнить подробности падения Константинополя. Его жители на рассвете, пока Махмет Второй обстреливал стены Феодосии, спрятались в соборе св. Софии и здесь начали петь псалмы, чтобы вызвать божественное милосердие.

..Патриарх при свечах служит свою последнюю мессу и, чтобы снизить панику, громко объявляет: "Не бойтесь, мои братья и сестры! Завтра вы уже будет в царствии небесном, и ваши имена доживут до конца времен!" Дети плачут в страхе, матери, чтобы придать им мужества, повторяют: "Тихо, тихо, дитя мое! Мы умираем, за нашу веру в Иисуса Христа! Мы умираем за нашего императора Константина XI, за нашу родину!". Оттоманское войско под барабанный бой врывается через проломленные стены, сминая генуэзских, венецианских и испанских защитников, рубят их на куски своими секирами, врываются в собор и обезглавливают всех, включая детей.

Они развлекаются, сшибая свечи этими маленькими отрубленными головами... Эта бойня продолжалась с рассвета до полудня и прекратилась лишь тогда, когда великий визирь взошел на амвон св. Софии и обратился к убийцам: "Отдыхайте. Теперь этот храм принадлежит аллаху". Тем временем город горит, солдатня распинает, вешает и сажает на колы, янычары насилуют и режут монашек (четыре тысячи за несколько часов) и заковывают уцелевших в цепи для последующей продажи на рынках Анкары.

А слуги аллаха готовят триумфальную трапезу. Трапезу, во время которой (в нарушение законов Пророка) Махмет Второй напивается кипрским вином и, имея слабость к юным мальчикам, велит привести первенца греческого ортодоксального великого князя Нотараса. 14-летний мальчик славится своей красотой. На глазах у всех Махмет насилует его, а затем посылает за его семьей: родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Одного за другим он обезглавливает их всех на глазах мальчика. Он также приказал разрушить все алтари, переплавить все колокола, а все церкви превратить в мечети или базары.

Вот так Константинополь превратился в Истамбул.

Но Додо из ООН и учителя в наших школах не хотят об этом слышать. Три года спустя, в 1456 г., мусульмане покорили Афины, где снова Махмет Второй превратил в мечети все церкви и... ну, дальше вы уже знаете. Завоеванием Афин завершилось вторжением в Грецию, которую они потом держали и разрушали четыре столетия подряд.За этим завоеванием в 1476 г. последовало нападение на Венецианскую республику.

В 1480 г. они снова обрушились на Пулью, а 28 июля армия Ахмет-паши высадилась в Отранто, который на протяжении целых двух недель защищали одни лишь горожане и горстка солдат. Здесь тоже мусульмане ворвались в собор, где немедленно обезглавили архиепископа, дававшего евхаристию. А заодно с архиепископом и всех священников. Всех молодых и красивых женщин отдали солдатам, а остальных поубивали либо взяли в рабство. Под конец они согнали в одну точку 800 выживших молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет и отвезли их в лагерь Ахмет-паши, который предложил им ультиматум:

"Вы хотите перейти в ислам или умереть?"

- "Я бы предпочел умереть", - ответил 16-летний текстильщик Антонио Гримальдо Пецулла.Тогда все пленные стали вслед за ним кричать: "И я тоже, и я тоже!". и Ахмет-паша удовлетворил их желание, порубив всем головы. По сотне в день. Бойня продолжалась ровно восемь дней.

Один лишь какой-то Марио Бернабей спасся, приняв ислам. Но и он вскоре оказался очень плохим мусульманином и в наказание был посажен на кол. (Так рассказывает Пьетро Колонна в своем "Комментарии к Апокалипсису".) На протяжении следующего века все продолжалось более или менее в том же духе. Потому что в 1512 г. к власти в Оттоманской империи пришел Селим Беспощадный. Опять же при помощи братоубийственного закона он взошел на трон, задушив двух своих братьев плюс пятерых племянников плюс нескольких калифов и несказанное число визирей.

Вот от такого джентльмена и родился дальновидный султан, стремившийся создать "Исламское государство Европа" - Сулейман Великолепный. Сразу после коронации Сулейман Великолепный собрал армию в 400 тысяч человек, 30 тысяч верблюдов, 40 тысяч лошадей и 300 пушек. Из исламизированной уже Румынии в 1526 г. он направился в католическую Венгрию и, несмотря на героизм ее защитников, разгромил ее армию менее чем за 48 часов. Затем он дошел до Буды, современного Будапешта. Он сжег город и - угадайте, сколько венгров (мужчин, женщин и детей) попали на невольничьи рынки, которыми теперь славился Истамбул? - Сто тысяч.

Теперь угадайте, сколько попало в следующем году на конкурирующие с Истамбулом рынки,то есть на рынки Дамаска, Багдада, Каира и Алжира. - Три миллиона. Но даже это не удовлетворило Сулейманову алчность. Чтобы создать "Исламское Государство Европа", он собрал вторую армию с еще 400 пушек и в 1529 г. двинулся из Венгрии в Австрию. Ультракатолическая Австрия считалась оплотом христианства. Ему не удалось ее взять, это правда. После пяти недель безуспешных атак он решил отступить. Но, отступая, он посадил на колы около 30 тысяч крестьян, которых не счел достойными продажи в рабство, потому что цена на рабов упала после поставки на невольничьи рынки трех миллионов и еще ста тысяч пленных венгров.

Вернувшись в Истамбул, Сулейман поручил реформу своего флота знаменитому пирату Хайр а-Дину, известному под именем Барбаросса, то есть Красная Борода. (Вспомните, европейцы.. а откуда вы знаете слово Барбаросса..) Реформа позволила превратить Средиземное море в водную арену боя ислама, так что, предотвратив дворцовый переворот посредством удушения двоих своих старших сыновей плюс их шестерых детей, то есть своих внуков, в 1565 г. он обрушился на христианскую крепость на Мальте.

И совершенно не помогло то, что в 1566 г. он умер (аллилуйя!) от инфаркта. Совершенно не помогло, потому что трон перешел к его третьему сыну, известному под именем не Великолепный , а "Пьяница". И именно под управлением Селима Пьяницы в 1571 г. генерал Лала Мустафа завоевал христианский Кипр, где совершил одно из самых страшных злодеяний из тех, которыми "Луч цивилизации" опозорил и запятнал себя.

Я имею в виду мученичество венецианского сенатора Маркантонио Брагадино, губернатора острова. Как рассказывает историк Пол Фрегоси в своей замечательной книге "Джихад", подписав капитуляцию, Брагадино поехал к Мустафе обсуждать условия мира. И, будучи сторонником формы, отправился со всей помпезностью,то есть верхом на изумительном жеребце и облаченный в сенатскую фиолетовую робу. В дополнение к этому, его сопровождали 40 аркебузиров в парадной форме и потрясающе красивый мальчик-паж Антонио Кирини (сын адмирала Кирини), который держал над головой сенатора драгоценный зонтик. Но и тогда тоже было неподходящее время для разговоров о мире, мои дорогие односторонние пацифисты.

Потому что в соответствии с заранее подготовленным планом, янычары немедленно схватили потрясающе красивого Антонио. Его заперли в гареме Мустафы, который обожал мальчиков даже больше, чем Махмет Второй. Затем 40 аркебузиров были окружены и изрублены в куски секирами. В буквальном смысле слова в куски, как мясо на жаркое. И, наконец, они сняли с лошади Брагадино, для начала отрезав ему нос и уши. Затем, обезображенный таким образом, он был поставлен на колени перед чудовищем, которое приказало его заживо освежевать. Свежевание и казнь состоялись через тринадцать дней, в присутствии киприотов, которых обязали присутствовать.

Под издевательства и насмешки янычаров, которые насмехались над его безносым и безухим лицом, Брагадино заставили несколько раз пройти круг за кругом по городу, таща за собой мешок мусора и облизывая землю всякий раз, когда он проходил мимо Лала Мустафы. И вот - последняя пытка. Он умер, когда с него сдирали кожу. Когда свежевание закончилось, Лала Мустафа приказал набить кожу Брагадино соломой и сделать чучело. По его приказу чучело было привязано верхом на корову и еще раз проехало по городу, после чего было привязано на главную мачту флагманского корабля Мустафы. Во имя вечной славы ислама.

Не помогло и то, что 7 октября разгневанные венецианцы, объединившись с Испанией, Генуей, Флоренцией, Турином Пармой, Мантуей, Лукой, Феррарой, Урбино, Мальтой, и Папским государством, разгромили флот Али-паши в битве у Лепанто. К этому времени Оттоманская империя была на вершине своей мощи, и, под управлением одного султана за другим, она продолжала без помех атаковать континент, где Сулейман Великолепный хотел создать свое "Исламское Государство Европа". Они дошли до Польши, которую орды Священного полумесяца оккупировали дважды: в 1621 г. и в 1672 г.

Не случайно осуществление мечты о создании "Исламского Государства Европа" было остановлено лишь в 1683г., когда великий визирь Кара-Мустафа собрал 600 тысяч солдат плюстысячу пушек, 40 тысяч лошадей, 20 тысяч верблюдов, 20 тысяч слонов, 20 тысяч волов, 20 тысяч мулов, 20 тысяч быков и коров, 10 тысяч коз и овец, а также 100 тысяч мешков кукурузы и 50 тысяч мешков кофе плюс сотню жен и наложниц. Собрав все это изобилие, он вернулся в Австрию и, создав огромный лагерь (25 тысяч палаток в добавок к своей собственной, которая была украшена страусами, павлинами и фонтанами) расположился у Вены, во второй раз осадив ее.

Факт, что в 1683 г. европейцы были> куда умнее, чем сегодня. За исключением французов, которые и тогда любили тесные отношения с исламом (стоит лишь вспомнить Договор о союзе, подписанный Людовиком XIV). Обещая соблюдать нейтралитет, европейцы ринулись на защиту столицы, которая теперь рассматривалась как оплот христианства. Все, именно все европейцы - англичане, испанцы, украинцы, немцы, поляки, итальянцы (то есть генуэзцы, венецианцы, тосканцы, пьемонтцы, и примкнувшие к ним подданные Папского государства).

12 сентября они одержали потрясающую победу, которая заставила Кара-Мустафу бежать, бросив своих верблюдов и слонов, своих волов и своих мулов, свою кукурузу и свой кофе, своих страусов и павлинов, своих жен и наложниц.. Чтобы жены и наложницы не попали в руки неверных собак, Кара-Мустафа перерезал им горло, всем до одной.

Зачем я все это рассказываю? - Чтобы ясно было, что сегодняшнее нашествие ислама на Европу – не что иное, как исламское Возрождение! Возрождение многовекового экспансионизма ислама, его многовекового империализма, его многовекового колониализма. Европейцам это может напомнить чуму Третьего Рейха. Это хорошее сравнение.. но только фундаментом этой лавины варваров 21 века служит демографический взрыв, плюс ислам, одна из мировых религий, что само по себе гораздо опаснее нацистской теории юберменшей.

Это возрождение ислама 21 века - более хитрое. Более коварное. Гораздо более опасное своей демографической базой. Сегодня это нашествие характеризуется не только современными Кара-Мустафами или Али-пашами, или Ахмет-пашами и Сулейманами Великолепными, - бин-Ладенами и аль-Заркауи и различными Арафатами и прочими головорезами, которые взрывают себя вместе с небоскребами или автобусами.

Сегодня это возрождение ислама организовано как лавина иммигрантов, которые селятся в наших странах, на нашей родной земле. И вместо уважения к нашим законам они навязывают демонстративно нам свои собственные. Свои традиции - выше вы немного прочитали об этих традициях - своего бога. Знаете ли вы, сколько их живет сегодня на европейском континенте, то есть на земле, протянувшейся от Атлантического океана до Урала?

Около 60 миллионов. В одном лишь Евросоюзе около 25 миллионов. Вне ЕС - 35 миллионов. Это включает Швейцарию, где их насчитывается свыше 10% населения, Россию, где их 10,5% населения, Грузию, где их уже 12%, остров Мальта, где их 13%, Болгарию, где их число достигло уже 15%. 18% на Кипре, 19% в Сербии, 30% в Македонии, 60% в Боснии-Герцеговине, 90% в Албании, 93,5% в Азербайджане...В данный момент их мало только в Португалии (0,50%), в Украине, где их 0,45%, в Латвии – 0,38%, в Словакии -0,19%, в Литве -0,14%, в Исландии - 0,04% (о, счастливые исландцы!). Но везде, даже в Исландии, их количество быстро растет. И не только потому, что нашествие продолжается непрерывно, но и потому, что мусульмане являются самой плодовитой этнической и религиозной группой в мире.

Этому способствует выработанный еще в Средние Века механизм демоэкспансии – многоженство.. как гордо заявляли и заявляют лидеры ислама – матка женщины в Коране рассматривается прежде всего как оружие!

И текст Игоря Торика:

Текст, который вы сейчас прочитаете, как мне кажется, является самым важным из того, что я написал за последние дни. Поэтому я не только прошу всевозможных репостов, но и был бы рад переводу этого текста на все возможные языки и максимально широкого распространения.

Все международное сообщество, левые и правые, христиане и мусульмане, западные и восточные настаивают, на том, что решением проблемы является только и исключительно создание двух государств для двух народом. Мне пишут в постах и в частных сообщениях знакомые из разных стран, утверждая: вот, же оно, окончательное решение, палестинское государство и никаких проблем больше не будет. И все они правы. Абсолютно. Это действительно окончательное решение вопроса… еврейского государства. Его просто не станет, а вместе с ним исчезнет и проблема евреев.

Объясню. Давайте порассуждаем, что будет если независимое палестинское государство будет создано.

– к власти в нем в течении года, максимум двух лет придет Хамас. Если мы таки уничтожим полностью и Хамас, и Джихад и Бригады, то на их месте немедленно возникнут другие, еще более радикальные организации. Вместо одной отрубленной головы дракона вырастут две. Или три. И мы ничего не сможем с этим поделать – вмешательство в свободные выборы в чужой стране нелегитимно. А это на самом деле будут свободные и честные выборы. Вместо хамастана Газы 70 х 15 км. мы получим хамастан в десятеро большего размера.

– в этом независимом государстве будет свой аэропорт, свои пограничные переходы, которые будут контролировать только они. И через них в это государство пойдет огромное количество оружия, в десятки, в сотни раз превышающее по количеству оружие, имеющееся сегодня у Хамаса. Причем, это будут не самоделки из водопроводных труб, а заводское профессиональное оружие, изготовленное в Иране и России. И все это оружие будет повернуто против Израиля. Нам придется тратить на защиту в десятки раз больше ресурсов, в том числе человеческих, нежели сегодня. И при этом весь мир будет на стороне палестинского государства, а нас будут обвинять во вторжении в чужую страну.

– через пограничный забор полезут уже не банды боевиков, а части хорошо подготовленной террористической армии, в десятки раз больше в количественном исчислении и гораздо лучше вооруженные. Убитых, изнасилованных, сожженных еврейских детей станет в десятки раз больше. И мы снова сможем только защищаться, первый ход всегда будет в их руках. За каждый удар по территории другого государства мировое сообщество будет снимать с нас три шкуры.

– в результате Израиль навсегда покинут покой и безопасность, страна превратится в воюющую полноразмерно, постоянно, практически без роздыха. Наши дети будут гибнуть в армии тысячами. Это приведет к тому, что все больше и больше родителей начнут увозить своих детей в более тихие страны – жизнь детей для нас превыше всего, в отличие от соседей. Израиль опустеет. У оставшихся патриотов просто не хватит ресурсов на эту изнуряющую смертельную постоянную войну. Израиль схлопнется. Проект еврейского государства будет закрыт вместе с гибелью значительного числа его жителей. Как будет житься евреям – беглецам в европах и америках при постоянно пропорционально растущем там мусульманском населении вы можете представить сами.

Таким образом, создание палестинского государства – это Освенцим для 7 миллионов израильских евреев. И не с газовыми камерами, а со вспоротыми животами беременных женщин и сожженными заживо детьми. Хуже варианта развития событий для Израиля чем создание такого палестинского террористического государства сложно придумать. Апокалипсис? Да! Вы думаете политики всего мира этого не понимают? Конечно же понимают. Их не волнуют жизни евреев, их не волнует судьба еврейского государства, чтобы они там не говорили публично. Их волнует только создать себе имидж гуманистов, а потом они разведут руками – якобы мы не могли себе представить… За нас реально, не на словах, не вступится никто. А вот политики большинства мусульманских стран идут на такой сценарий сознательно, и ждут и надеются именно на такую развязку. Мы должны сделать все, что в наших силах и более того, чтобы не допустить такого сценария. Мытьем, катаньем, подкупом, силой…