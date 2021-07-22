"Совсем тю-тю": в сети раскритиковали запрет на продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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'Совсем тю-тю': в сети раскритиковали запрет на продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

В Верховной Раде появилась инициатива о запрете реализовывать алкоголь и сигареты в обычных продуктовых магазинах и супермакетах. Для такой продукции предлагают создать специализированные места продажи. В сети граждане раскритиковали документ. Мол, положительно на здоровье это не повлияет, а лишь затруднит доступ к спецмагазинам в селе, а заработает на новых точках бизнес.

Комментарии недовольных украинцев подобрал OBOZREVATEL. Подробнее об инициативе можно прочитать в материале.

Инициатива нардепа от "Слуги народа" Георгия Мазурашу предусматривает, что алкоголь, электронные и горючие сигареты должны продаваться только в специализированных местах. То есть, такие отделы должны исчезнуть из продуктовых магазинов и торговых организаций, где рядом продаются детские или спортивные товары. И здесь граждан обеспокоил доступ к новым спецмагазинам, в частности, в селах.

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Люди не восприняли новую инициативу о запрете мест продажи сигарет и алкоголя.
В сельских продуктовых магазинах может исчезнуть алкоголь.

Также, взволнованы украинцы и созданием спецмагазинов. Мол, законопроект писали под их будущих владельцев и кто-то один будет иметь монополию над новыми торговыми точками. Кроме того, "скосить бабла" смогут и на аренде соответствующих помещений.

Граждане уверены, что кто-то лоббирует законопроект.
Украинцы не поддерживают документ по спецмагазнив для алкоголя и табака.
В сети критикуют инициативу "Слуги народа".

Сторонников законопроекта не нашлось. Украинцы уверены, что на улучшение их здоровья инициатива не повлияет. Люди наоборот считают, что в супермаркете продукция проверенная, а что будут продавать из-под прилавков неизвестно. Кроме того, новые правила на рынке смогут спровоцировать коррупционные схемы по предоставлению лицензий для открытия спецмагазинов.

Украинцы раскритиковали законопроект.
Документ создает новые коррупционные схемы.

Добавим, что сейчас законопроект только зарегистрировали в парламенте, он находится на рассмотрении в комитете. Кроме этой инициативы народные депутаты планируют запретить рекламировать электронные сигареты и продавать табак с добавками и запахами.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

  • В Украине за год подорожал алкоголь и табак отечественного производства. Среди алкогольных напитков заметно выросло в цене пиво.

  • Теневой рынок сигарет в Украине достиг рекордного в истории показателя в 12,8%. Ежегодно фальсифицируют 6,5 млрд сигарет.

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