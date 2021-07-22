'Совсем тю-тю': в сети раскритиковали запрет на продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

В Верховной Раде появилась инициатива о запрете реализовывать алкоголь и сигареты в обычных продуктовых магазинах и супермакетах. Для такой продукции предлагают создать специализированные места продажи. В сети граждане раскритиковали документ. Мол, положительно на здоровье это не повлияет, а лишь затруднит доступ к спецмагазинам в селе, а заработает на новых точках бизнес.

Комментарии недовольных украинцев подобрал OBOZREVATEL. Подробнее об инициативе можно прочитать в материале.

Инициатива нардепа от "Слуги народа" Георгия Мазурашу предусматривает, что алкоголь, электронные и горючие сигареты должны продаваться только в специализированных местах. То есть, такие отделы должны исчезнуть из продуктовых магазинов и торговых организаций, где рядом продаются детские или спортивные товары. И здесь граждан обеспокоил доступ к новым спецмагазинам, в частности, в селах.

Видео дня

Также, взволнованы украинцы и созданием спецмагазинов. Мол, законопроект писали под их будущих владельцев и кто-то один будет иметь монополию над новыми торговыми точками. Кроме того, "скосить бабла" смогут и на аренде соответствующих помещений.

Сторонников законопроекта не нашлось. Украинцы уверены, что на улучшение их здоровья инициатива не повлияет. Люди наоборот считают, что в супермаркете продукция проверенная, а что будут продавать из-под прилавков неизвестно. Кроме того, новые правила на рынке смогут спровоцировать коррупционные схемы по предоставлению лицензий для открытия спецмагазинов.

Добавим, что сейчас законопроект только зарегистрировали в парламенте, он находится на рассмотрении в комитете. Кроме этой инициативы народные депутаты планируют запретить рекламировать электронные сигареты и продавать табак с добавками и запахами.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше: