Совсем не ракет: украинцы сказали, чего больше всего боятся во время войны. Опрос

Во время полномасштабной войны с РФ украинцы больше всего боятся совсем не российских ракет. Больше всего наших граждан пугает дальнейший непомерный рост цен (38%), уменьшение дохода или потеря источников заработка (36%) и значительный рост коммунальных тарифов (30%).

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Груп" по заказу Украинского института будущего. Там отметили, что основные страхи и опасения опрошенных граждан сейчас соотносятся с актуальными проблемами.

Также украинцы сейчас озабочены возможностью новых блэкаутов (30%), опасаются ухудшения физического здоровья (29%), постоянных обстрелов (28%) и угрозы ядерного удара или начала ядерной войны (28%).

"Достаточно высокие показатели насчет страхов и опасений имеют и падение экономики (27%), взрыв на Запорожской АЭС (27%), масштабное контрнаступление России (26%), ухудшение психического здоровья (24%)", – сказано в сообщении.

Отдельно были зафиксированы страхи украинцев насчет ближайшего будущего. Здесь мнения участников опроса разделились, однако лидерами с небольшим отрывом стали опасения по поводу уменьшения дохода, потери источников дохода (17%), ядерного удара или ядерной войны (17%), дальнейшего роста цен (16%) и взрыва на Запорожской АЭС (14%).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы верят, что наше государство победит в войне с агрессором и вернет все временно оккупированные территории. Участники опроса рассказали, какой они видят победу в войне с Россией и в какие сроки.

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