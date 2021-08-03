Так, друзья — настало время более подробно разобраться с мифов о "лучшем в мире советском образовании", которым часто любят козырять любители СССР, да и просто время от времени любят повторять малообразованные граждане, которым в уши надуло ветром из телевизора. Чаще всего миф о "лучшем в мире советском образовании" произносится безапелляционным тоном – после чего адепт этого мифа тут же уносится искать древние советские учебники, чтобы учить по ним своих детей, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Откуда же взялся этот миф? Корни его лежат ещё в далёкой советской пропаганде. За неимением реальных успехов в управлении страной совки принялись сочинять всевозможные мифы, выдавая в общем-то стандартные вещи за какие-то невероятные достижения. Так родился миф о "бесплатном и самом лучшем советском образовании". Бесплатным советское образование не было – деньги на строительство школ и оплату работы учителей брались не из воздуха, а из бюджета страны, который наполняли все трудящиеся. То есть – фактически людям просто не доплачивали часть зарплаты, создавая за счёт этих денег всё "бесплатное". Не было советское образование ни "лучшем в мире", ни просто "качественным" – о чём я подробно и расскажу в сегодняшнем посте.

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Итак, в сегодняшнем посте – развенчание мифа о "качественном советском образовании".

Чаще всего под "качественным советским образованием" любители СССР имеют в виду именно школьное образование. Отдельные индивиды даже бегают с выпученными глазами по всему интернету и скупают советские учебники, заявляя об этом в своих соцсетях радостными вскриками — "вот теперь я буду учить детей по качественным СОВЕТСКИМ учебникам!" Чему именно он будет учить — правильному празднованию 7-го ноября или верному нахождению на карте Чехословакии — обычно не уточняется)

Я начну сразу с главного и просто сделаю разбор советского школьного аттестата, который был выдан гражданину Валерию Намятову в 1981 году. Это самый что ни на есть стандартный советский аттестат и стандартный список предметов, изучаемый в старших классах "лучшей в мире советской школы".

Итак, давайте начнём по списку.

1. Русский язык и литература. Преподавание литературы в советской школе носило пропагандистский характер и не имело ничего общего с изучением действительно ценных произведений, которые отражали окружающую действительность. По большей части все изучаемые книги делились на три типа — литература о "тёмном царском прошлом", литература о "светлом советском настоящем" и какие-то нейтральные, ничего не значащие книги о дружбе и природе — написанные современными лауреатами всевозможных советских премий и обитателями литературных дач.

Советские дети ничего не знали о Солженицыне и Варламе Шаламове, не слышали ни слова о Войновиче и Бродском, что-то смутное знали о Булгакове и Андрее Платонове. Зато их заставляли чуть ли не наизусть учить "Малую Землю" Брежнева, написанную за него "литературными неграми". В общем и целом — дети толком вообще ничего не знали о современной литературе, их пичкали обычной пропагандой, что не имеет ничего общего с образованием.

2. Алгебра, геометрия, математика. В большинстве советских школ математика преподавалась на весьма посредственном уровне. Чтобы поступить в нормальный математический ВУЗ, то (помимо блата) ребёнку нужно было нанимать репетитора — советские учителя охотно ими подрабатывали, попутно рассказывая об ужасах капитализма.

Вот вам конкретный пример — школа, в которой я учился, стала политехнической гимназией только после конца СССР (в совке гимназий не было) — и подтянула на нормальный уровень преподавание математики и физики только после конца совка. В СССР же это была абсолютно обычная школа с весьма посредственным уровнем преподавания математики. Тройки ставили всем — даже тем, кто не знал вообще ничего, чтобы не портить "среднюю температуру по больнице".

3. История СССР и всеобщая история. Целиком и полностью ложь и пропаганда, направленная на обеление большевистского переворота 1917 года (захват власти после отречения царя и перед выборами в Думу). Такая же ложь была и о "всемирной истории" — в которой СССР окружали полчища могущественных промышленных капиталистических стран, которые (sic!) одновременно с этим были населены одними нищими пролетариями, мечтающими о Коммунизме.

Самое основное — из советских исторических учебников было совершенно невозможно понять, что происходило в тот или иной период истории на самом деле. Советские книжки перетирали какие-то малозначительные события (выгодные совкам), но умалчивали про то, что было действительно важным. Именно поэтому после конца СССР все эти "учебные программы" канули в Лету — так как целиком и полностью являлись политизированной ложью.

4. Обществоведение — верно всё, что сказано выше про историю. Целиком ложная советская лженаука, подтасовывающая исторические факты под коммунистическую идеологию — якобы люди с древнейших времён мечтали о коммунизме. Представьте психа, который зациклится на том, что всю мировую историю двигают вперёд только брюнеты — он с упорством будет выбирать факты про видных брюнетов в истории, а про блондинов, рыжих и лысых будет умалчивать, составив некий собственный "кривой график развития истории", где ключевую роль играют только брюнеты.

Именно так было устроено советское "обществоведение", "марксизм-ленинизм", "политэкономия" и прочая куча лженаук, канувших в Лету вместе с СССР.

5. Физика, химия, биология, астрономия. Верно всё, что сказано про математику. Весьма средний уровень преподавания, которого далеко не всегда оказывалось достаточно для поступления в нормальный ВУЗ — приходилось брать репетиторов и заниматься по дополнительной (не школьной) литературе.

Что ещё интересно — преподавание этих предметов велось таким способом, что знания не откладывались в голове, а существовали только в речевом аппарате. Дети "зубрили на память" формулы, абсолютно не понимая их значения и не соотнося с действительностью. Средний выпускник советской школы помнил на память "е равно эм цэ квадрат" — но часто не понимал принцип работы даже простых законов физики, познаваемых опытным путём. Это же касается биологии и химии.

6. География. Советская география заключалась в обычной зубрёжке нахождения материков и столиц государств. Здесь тоже не обходилось без пропаганды — советские училки постоянно любили подчёркивать огромные размеры СССР (часто умалчивая о том, что большинство этих территорий – это тундра в вечной мерзлоте), попутно принижая иностранные развитые государства — мол, вы только посмотрите на них — куда этим карликам до нас!

Практическая же часть "Лучшего в мире советского образования" в области географии заключалось, главным образом, в разрисовывании контурных карт цветными карандашами.

7. Черчение. Чисто технический предмет, обучающий техническим навыкам чтения чертежей, отличия линий и отрисовки простейших чертёжиков. К знаниям это особо не относится, относится к примитивным умениям.

8. Иностранный язык. Моё любимое) Ни один, НИ ОДИН, Н-И О-Д-И-Н советский школьник после советской школы не говорил бегло на иностранном языке и вообще не понимал иностранцев. Преподавание иностранного языка (важнейшего предмета в школьной программе) заключалось в бесконечном зазубривании иностранных слов, подчёркивании бесконечных артиклей в огромных таблицах и умению правильно выговаривать фразу "фьючер-ин-зе-паст".

В каком-то смысле ситуация была похожа на ситуацию с физикой — зазубренные ртом знания никак не коррелировали с пониманием принципов устройства иностранного языка и не давали возможности на нём говорить. Как итог — к 10-му классу советский школьник знал кучу английских слов, но редко мог составить предложение сложнее, чем "Май нэйм из Борис".

9. В сухом остатке у нас остаются трудовое обучение, физкультура и военная подготовка — предметы, имеющие к образованию весьма отдалённое отношение, и касающиеся скорее простейших умений и навыков.

В конце поста хочется сказать самое важное. Советские учителя не делали самого главного — они не готовили детей к жизни в новом (лучшем) мире, а учили их быть такими же, как они сами. Советская школа не учила мыслить, а учила жить в замкнутой системе и выполнять повторяющиеся действия с предсказуемым результатом.

Именно поэтому в девяностые годы большинство людей, вооружённых "лучшим в мире советским образованием", знанием физики, химии и "политэкономии", начали заряжать банки с водой у телевизора и нести деньги в финансовые пирамиды — так как эти вещи выходили за пределы их узкого кругозора, привитого примитивной советской школой.

В общем, никакого "лучшего в мире советского образования" просто нет.

И никогда не было.

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