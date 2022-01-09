Любители утверждения "раньше было лучше" любят подчеркивать порядочность советских женщин по сравнению с современными испорченными девицами. Под советскими женщинами я понимаю, конечно, не ветеранов сексуальной революции 20-х годов, понятно, что их уже не осталось в живых. И не "маленьких вер" позднего совка – это, все-таки, немного другая история. А дам, чья молодость пришлась на 50-60-70-е годы.

Мол, и чистые они, и порядочные, и целомудренные, и не меркантильные. А потом женщины взяли и испортились, принцессы измельчали, несите новых. Что я могу сказать по этому поводу?

Первое, что бросается в глаза – что сексуальность советской женщины этого периода ей не принадлежала. Девственность женщин той поры по умолчанию в основном "полагалась" мужу. Ему же принадлежали эксклюзивные права на удовольствие, правда, одностороннее. Мне попадались статьи врачей, описывающих женское удовольствие в 70-е годы. Так вот об этом самом удовольствии мало кто и слышал. От силы процентов 20-30. Остальные были уверены, что все это безобразие нужно мужу, и никому больше. А единственным "бонусом" от секса для них являются многочисленные аборты (часто без анестезии), на которые советские женщины ходили с неприятной регулярностью.

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Число абортов в СССР росло вплоть до середины 1960-х годов, когда достигло максимальной в истории страны отметки в 5,6 миллиона в год в РСФСР и 7 миллионов во всём Советском Союзе. В 1970-х и 1980-х годах число абортов составляло соответственно около 4,5 и 6 - 6,5 миллионов в год. Сейчас это число значительно снизилось – до 500 тыс. (Если РПЦ начнет примазываться к этому явлению, это конечно наглая ложь).

Это сейчас не обвинение – времена не выбирают. Это грусть о том, что пришлось пережить женщинам, отчужденным от собственной сексуальности, от собственного тела. И день за днем переживать агрессию и хамство. Дома с мужем, в кресле у гинеколога, в роддоме.

Дамы старой закалки наверняка опишут акушерку или гинеколога как страшную хамоватую тетеньку, издевательски вопрошающую: "а под мужиком тебе не больно было"? или что-то столь же неприятное. Оскорбить пришедшую за помощью или извивающуюся в муках женщину ничего не стоило – ведь она грязная, развратная, имела секс. Иначе бы тут не оказалась. Женщин на предмет их сексуальности стращали и унижали не только мужчины. Но и сами женщины. Круг замыкался.

Я часто вижу какие-то коллажи, показывающие, что уже в 30-40 некоторые могли махнуть на себя рукой, выглядели уставшими, быстро старели. А расцвет красоты советской девушки приходился на 20 лет, и даже более ранний возраст. Это и логично. Когда "удовольствие", заключающееся в удовлетворении мужа, грозит тебе отправкой на 10-й аборт без анестезии, и не так закамфлируешься.

И вот когда это бесправное, забитое с точки сексуальности состояние, во многом связанное не столько с порядочностью, сколько с отсутствием информации о себе и о своем теле, и более-менее нормального медицинского сервиса (именно услуг, а не помощи) называют идеалом, мне удивительно.

Современные женщины отличаются от советских лишь тем, что у них больше свободы. И в способах предохранения, и в способах половой жизни, и в знании о себе. Но многим это почему-то очень не нравится. Почему?