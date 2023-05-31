Рада обратилась к Зеленскому по поводу награждения Барны и его побратимов, погибших на войне

Верховная Рада Украины поддержала запрос президента касательно награждения экс-нардепа Олега Барны и его побратимов, погибших во время боев в районе Угледара.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Важно! Во вторник ВР поддержала запрос к президенту Зеленскому и министру обороны относительно награждения государственными наградами Олега Барны и его 8 побратимов, погибших под Угледаром, выполняя боевое задание. Погибли как герои. Спасибо всем коллегам, поддержавшим запрос", – написала Геращенко в своем Facebook.

Народный депутат 8-го созыва Олег Барна погиб в бою на Донетчине во время штурмовых действий вблизи села Павловка в апреле этого года.

Олег Барна был активным общественно-политическим деятелем, начиная от студенческой голодовки в 1990 году под названием "Революция на граните" до Революции Достоинства, где получил ранения при обстреле 18 февраля 2014 года. В июле 2014-го пошел добровольцем в зону АТО. Когда же враг вторгся в нашу страну с новой силой в 2022-м, снова пошел ее защищать. Сначала служил в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, затем – в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Как сообщили в бригаде, Олег Барна вместе с побратимами погиб во время штурма вражеских позиций.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна. Пан Олег известен всем как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере", – написали военные.