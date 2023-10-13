Соцсеть Маска удалила сотни аккаунтов, связанных с движением ХАМАС: что происходит

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, удалила сотни аккаунтов, связанных с палестинской радикальной группировкой "Хамас", и десятки тысяч сообщений, связанных с нападением боевиков этой группировки на Израиль 7 октября. Это случилось после вступления в силу закона о цифровой безопасности, обязывающий социальные сети тщательно модерировать публикуемый контент.

Об этом говорится в письме генерального директора платформы Линды Яккарино в ответ на запрос Евросоюза. ЕС имеет основания полагать, что социальная сеть используется для распространения "незаконного контента и дезинформации".

25 августа в Евросоюзе вступил в силу закон о цифровой безопасности, обязывающий социальные сети тщательно модерировать публикуемый контент. 10 октября комиссар Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон обратился с письмом к владельцу X Илону Маску с требованием соблюдать этот закон относительно ситуации на Ближнем Востоке.

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В письме чиновника говорилось, что ЕС имеет основания полагать, что социальная сеть используется для распространения "незаконного контента и дезинформации". За нарушение нового закона соцсетям грозят крупные штрафы.

В ответе Яккарино говорится, что после нападения на Израиль в социальной сети был создан оперативный штаб для реагирования на ситуацию. Кроме удаления аккаунтов и сообщений, десятки тысяч твитов были дополнены контекстом борьбы с дезинформацией.

"У Х нет места террористическим организациям или экстремистским группам, которые используют насилие", – говорится в письме.

"Хамас" был признан террористической организацией в странах Евросоюза и США. Группировка контролирует Полосу Газа.

Напомним, война в Израиле продолжается уже шестой день: ЦАХАЛ наносит удары по очагам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, а боевики не прекращают попыток проникновения на территорию страны. Президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль готовится к масштабной военной кампании против террористов в Газе, а Турция, взяв на себя роль посредника, уже начала переговоры по освобождению удерживаемых боевиками заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, главный раввин Украины Асман Реувен Моше рассказал, как его внукам пришлось прятаться от ракет в Израиле, и показал фото, вызывающие дежавю. Ведь раньше дети так же сидели в укрытии, но на Киевщине, когда РФ массированно обстреливала Украину.

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