Сотрудничество с Киберполицией и новые функции: как OLX повысила защиту пользователей

OLX сотрудничает с Киберполицией, чтобы сделать онлайн-шопинг безопасным. В рамках коллаборации рассказывают, как уберечь себя от подозрительных ссылок, фейковых сайтов и "подтверждений карты". Для защиты данных пользователей, на платформе дополнительно вводят функцию многофакторной аутентификации.

По статистике платформы OLX, в среднем 50% всех жалоб на объявления поступают именно с пометкой "мошенничество". Чаще всего жертвами становятся те, кто впервые пользуется платформами объявлений или доверяет непроверенной информации и подозрительным предложениям. Также в зоне риска 0 пользователи, которые соглашаются общаться вне платформы, например, в мессенджерах, где мошенники могут обходить системы безопасности.

Вместе с Киберполицией OLX имеют целью повысить уровень осведомленности о возможных мошеннических схемах и пути их избежания.

В совместно разработанных рекомендациях и "чеклистах", с которыми можно ознакомиться на Instagram-странице OLX, отмечают основные правила безопасного шопинга на платформе:

Игнорировать сомнительные просьбы. Например, не отправлять предоплату за товар;

Не переходить по подозрительным ссылкам, не содержащим доменов olx.ua / olx.com, а также в Viber и Telegram. Если продавец предлагает перейти в другой мессенджер 1 это "красный флажок". Вести коммуникацию стоит только во встроенном чате на платформе. Здесь работают алгоритмы, которые позволяют выявлять потенциально опасные ссылки или вирусы, которые могут быть мошенническими;

Не предоставлять данные своей карты "для подтверждения". OLX не просит вводить реквизиты;

Оформлять покупку и проводить платежи только через OLX Доставку.

Больше полезной информации пользователи могут получить на портале Кибер BRAMA. Здесь не только о кибергигиене во время онлайн-шопинга, но и во время учебы, работы и повседневного использования интернет-сети.

Дополнительная защита учетных записей на OLX

На платформе внедряют дополнительный уровень защиты учетных данных 2 многофакторную аутентификацию (Multi-Factor Authentication). Чтобы подтвердить свою личность, пользователи должны ввести не только пароль, но и одноразовый код из приложения-аутентификатора или SMS. Цель 3 защита от "похищения" пароля и аккаунтов, уменьшение количества мошеннических объявлений и минимизация риска, что кто-то другой будет иметь доступ к вашей учетной записи.

Стоит заметить, что OLX не общаются с пользователями через сообщения в профиле. Поэтому если вы получаете в чате на платформе от другого пользователя OLX сообщение о необходимости провести дополнительную верификацию 4 это мошенники! Аналогично, СМС в Viber и Telegram от "OLX поддержки", "агентов OLX", "Trust&Safety OLX" 5 являются мошенническими.

Пример такого сообщения: "Уважаемый Пользователь! Необходимо пройти верификацию, введите код, который мы вам прислали. В случае, если вы не получили код, пожалуйста, укажите ваш номер и мы вышлем его снова, в противном случае мы ограничим Вашу учетную запись от 15 до 30 дней".

Безопасность в сети 6 это гарантия спокойствия во время покупок и продаж. OLX заботится о своих пользователях и призывает следовать правилам кибербезопасности не только при использовании платформы, но и в повседневной жизни.