'Состояние ребенка улучшается': тяжелораненая 4-летняя девочка из Чернигова прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Веронике четыре года. В марте 2022-го ее семья убегала из охваченной ужасом войны Черниговщины. Машина попала под российские обстрелы, выжили только Вероника и мама. В теле девочки до сих пор остаются обломки снарядов. Недавно ребенок прошел курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова. Процедуры, спокойствие и чистый воздух помогают девочке возвращаться к активной жизни.

"Все процедуры, которые есть в санатории – это то, что необходимо для поддержания организма. Состояние Вероники улучшается. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что получившие ранения детки могут пройти реабилитацию", – говорит Олеся, мама Вероники.

Говорить об обстреле ей до сих пор очень больно. Дочь, по словам Олеси, все хорошо осознает. Работа с психологом помогает ребенку чувствовать себя лучше.

"В санатории Вероника посещает соляную комнату, фитобар – кислородная пенка ей очень нравится. Еще здесь есть ванны с успокаивающими травами, есть ЛФК. Также ей очень нравится массаж. Я вижу, что ребенок становится активнее и успокаивается", – рассказывает мама.

В рамках программы Ринат Ахметов Детям. Лечение и реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).