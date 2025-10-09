'Сорок дней без Андрея': в Киево-Могилянской Академии состоялся вечер памяти Парубия

В Киево-Могилянской Академии состоялся вечер памяти Андрея Парубия. Пятый президент Украины Петр Порошенко почтил светлую память великого патриота Украины.

"Сорок дней без Андрея. Сегодня мы собрались в Могилянке все вместе, чтобы почтить его память. Патриота, профессионала, побратима. Человека, без которого сложно представить современную историю нашего государства. Человека, который объединял", – поделился эмоциями Петр Порошенко.

Пятый Президент отметил: Андрей Парубий объединял украинцев и в парламенте, и на Майдане, и во всех уголках нашего государства.

"За эти 40 дней сделано невероятно много. Всеми нами. Каждый, кто знал Андрея, кто верил ему, кто чувствовал плечо. В рекордные сроки мы подписали петицию о присвоении звания Героя Украины. Верховная Рада приняла резолюцию. Андрей еще раз объединил парламент, как когда-то объединил весь народ. Более 60% украинцев на востоке и западе, юге и севере — требуют чествования. И мы сделаем это. Назовем улицу в столице его именем. Улицу, на которой Андрей стоял еще 12 февраля 2014 года бок о бок с самообороной Майдана. За демократию. За Украину", – отмечает Порошенко.

"Для каждого из нас знакомство с ним — это отдельная история. Майдан. Верховная Рада. Карпаты. Областной совет. Но общее у всех — ощущение, что рядом был символ Украины. Молодой, сильный, честный. Когда был комендантом Майдана — это была не должность, а доверие. Когда стал Секретарем СНБО — понимал угрозы безопасности глубже многих. Когда вел сессию Верховной Рады — боролся не за регламент, а за Украину. И был непоколебимым", – вспоминает пятый Президент.

"Андрей — это Армия. Это Язык. Это Вера. Закон об украинском языке — это был его закон. Он жил этим. Защищал его. Как и церковь. Как и нашу независимость. Когда я обратился по поводу поддержки Томоса, его ответ был короткий и твердый: "Даже не волнуйтесь. Будет большинство. И никто нас не остановит", – рассказал Порошенко об исторических событиях тех времен.

"Именно таким был Андрей. В 2019-м — это была гордость для меня, для всей нашей команды, что он вошел в первую тройку "Европейской Солидарности". Потому что это была не политика — это было видение. Смерть Андрея — это не случайность. Это — спланированный удар со стороны России. Это — попытка уничтожить символ, ослабить Украину", – замечает Порошенко.

"Но мы не позволим. Мы подхватим флаг. Мы не дадим сломать то, что Андрей строил всем сердцем. Андрей навсегда будет с нами. В наших сердцах. В наших действиях. В нашей борьбе", – подчеркнул лидер "Евросолидарности".