Соратница Азарова, готовившая антиукраинские выступления для постпреда РФ при ООН, получила 14 лет тюрьмы. Фото
Агент ФСБ РФ Елена Бережная, готовившая антиукраинские выступления для постпреда России при ООН, получила 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал ее виновной в государственной измене.
Об этом 13 декабря сообщили пресс-службы Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Бережную, соратницу пророссийского политика Николая Азарова и мать погибшей депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной, осудили благодаря доказательной базе СБУ и при публичном обвинении прокурорами Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, она занималась подрывной деятельностью в Украине "под прикрытием" главы одной из общественных организаций.
СБУ задержала фигурантку в марте 2022 года в Киеве.
Установлено, что Бережная готовила тезисы речи постпреда РФ при ООН для 11-й сессии Генассамблеи, проходившей в первые дни полномасштабного нападения на Украину.
Тогда Василий Небензя использовал официальное письмо главы ОО как "доказательство" противоправных действий Украины для ее дискредитации на международной арене и оправдания вооруженной агрессии России.
В этом письме фигурантка убеждала, что украинцы якобы "поддерживают" преступную российскую "спецоперацию".
Выводы экспертиз подтвердили, что текст письма направлен на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, а также общественно-политическую дестабилизацию в Украине.
Расследование установило, что также Бережная готовила для врага "отчеты" по общественно-политической ситуации в Украине.
Также она выступала в эфирах запрещенных телеканалов кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука, где распространяла российские нарративы якобы от имени общественного актива Украины.
Во время обысков у Бережной изъяты телефоны и флеш-накопители, которые она использовала в подрывной деятельности в пользу агрессора.
По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ей 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
До вступления приговора в законную силу Елена Бережная будет находиться под стражей.