Петиция за регистрируемые партнерства однополых пар собрала необходимое количество подписей: при чем здесь Зеленский

Украинцы попросили президента Владимира Зеленского публично поддержать введение в нашей стране однополых партнерств и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Была создана соответствующая петиция.

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Она набрала 25 тысяч необходимых подписей, поэтому теперь обращение должен рассмотреть глава государства. Когда Зеленский отреагирует на него, ответ гаранта появится на странице петиции.

Автор обращения также просил президента обратиться к Верховную Раду Украины, Комитету правовой политики ВР и к депутатам от "Слуги народа" с просьбой немедленно рассмотреть и поддержать законопроект № 9103. Украинцы хотят, чтобы глава государства всячески способствовать принятию документа, а затем немедленно подписал его.

Под обращением подписались несколько десятков украинских организаций и тысячи граждан.

"Принятие этого проекта как Закона решит проблему правового статуса, прав и обязанностей партнеров и партнерш, правовой режим их имущества, вопросы наследования, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения одного из них", – сказано в петиции.

Подробнее о том, что предусматривает законопроект о регистрируемых партнерствах, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 марта депутаты парламента подали на регистрацию законопроект "о гражданском партнерстве". Его автор, нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун указала, что он сможет существенно защитить права военнослужащих.

– В Украинской греко-католической церкви прокомментировали законопроект о гражданских партнерствах, который предусматривает создание института законных отношений между однополыми партнерами. Там назвали документ "законопроектом беззакония, а не закона".

– На Волыни депутаты выступили против гражданского партнерства для однополых и разнополых пар. Они подписали соответствующее обращение к Верховной Раде.

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