Солнце и туманы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на воскресенье

В воскресенье, 14 ноября, погода в Украине будет солнечной и довольно теплой. Осадков в этот день не предвидится, но местами ожидается туман.

Его смогут увидеть жители Прикарпатья и восточной части Украины завтра утром и ночью. Об этом свидетельствуют данные сообщения Укргидрометцентра в Facebook.

Ветер в воскресенье будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Днем воздух в среднем по стране прогреется до 4-9 градусов тепла, а теплее всего будет на юге и на Закарпатье – до 10-14 градусов по Цельсию. Ночью температура будет колебаться от 3 тепла до 2 градусов мороза, холоднее всего будет на северо-востоке, а также в Херсонской области.

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На Киевщине 14 ноября тоже будет солнечно и сухо. Скорость юго-восточного ветра в Киеве и области составит 5-10 м/с.

Днем в регионе будет от 4 до 9 градусов тепла, в Киеве 6-8 градусов с отметкой "плюс", а ночью похолодает до +3...-2 градусов по области и 0...+2 в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогодние и рождественские праздники погода в Украине будет достаточно прохладной. Также синоптики рассказали, стоит ли рассчитывать на снежную зиму.