Солнце будет греть щедрее, хоть и не везде: синоптики порадовали прогнозом погоды на среду

В среду, 21 мая, погода в Украине улучшится. Солнце наконец-то будет греть сильнее и практически по всей стране потеплеет.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди пройдут разве что в нескольких областях.

21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, облаков станет намного меньше, ожидаются солнечные прояснения.

Осадки останутся лишь на востоке страны и на Днепровщине. Ночью умеренные дожди пройдут в восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях, а днем в этих регионах ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер западного направления будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11, а днем потеплеет до +19...+24 градусов.

В Киеве и области 21 мая будет переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Ночью в столице ожидается +9...+11, а днем потеплеет до +22...+24.

В области температура ночью +6...+11, днем +19...+24.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Несмотря на улучшение погоды, метеорологи предупреждают об изменении гидрологической ситуации.

Так, в результате добегания паводковой волны 21 мая ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реке Тиса возле города Чоп – на 2,0-2,5 м. А также на участке реки Прут Черновцы – госграница на 0,5-0,8 м. Угрозы негативных последствий нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение этой недели, 20-25 мая, температура воздуха в нашей стране будет постепенно повышаться. А уже в следующий понедельник, 26 мая, местами она будет достигать +30 градусов днем.

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