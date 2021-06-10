Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж

В четверг, 10 июня, случилось солнечное затмение, которое наблюдали во многих местах на планете. Особенно красочным оно было в Северной Америки.

Пользователи социальный сетей делились фото и видео природного феномена. Отметим, что в Украине можно было наблюдать закрытие Солнца только на 12%. О вот в Канаде и Гренландии (Дания) могли наблюдать максимальную фазу затмения. А в США, почти всех странах Европы и Азии – частичная фаза.

Видео дня

Сегодняшнее затмение получило название "огненное кольцо". Следующее такое затмение произойдет 21 июня в 2039 году.

Добавим, что 10 июня завершается коридор летних затмений. В этот день диск Солнца стало черным. Астролог рассказал, что данное явление непростое и несет человеку диссонанс, а также пояснил, что нельзя делать в такой период.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году состоится четыре затмения – это считается астрономической нормой. Два из них будут солнечными, еще два – лунными.