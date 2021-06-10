Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж

В четверг, 10 июня, случилось солнечное затмение, которое наблюдали во многих местах на планете. Особенно красочным оно было в Северной Америки.

Пользователи социальный сетей делились фото и видео природного феномена. Отметим, что в Украине можно было наблюдать закрытие Солнца только на 12%. О вот в Канаде и Гренландии (Дания) могли наблюдать максимальную фазу затмения. А в США, почти всех странах Европы и Азии – частичная фаза.

Солнечное затмение в Канаде
Видео дня

Сегодняшнее затмение получило название "огненное кольцо". Следующее такое затмение произойдет 21 июня в 2039 году.

Добавим, что 10 июня завершается коридор летних затмений. В этот день диск Солнца стало черным. Астролог рассказал, что данное явление непростое и несет человеку диссонанс, а также пояснил, что нельзя делать в такой период.

Солнечное затмение в США
Солнечное затмение в США
Солнечное затмение в США
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Германии
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Канаде
Солнечное затмение в Британии
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж
Мир наблюдал красочное солнечное затмение. Фоторепортаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году состоится четыре затмения – это считается астрономической нормой. Два из них будут солнечными, еще два – лунными.

Солнечное затмениекосмос