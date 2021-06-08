Солнечное затмение 10 июня: астролог рассказал, что нельзя делать

Коридор летних затмений завершится 10 июня. В этот день диск Солнца станет черным. Данное явление, с точки зрения астрологии, непростое и несет человеку диссонанс.

Солнечное затмение в большей степени затрагивает внешний мир. Лунное было 26 мая. Таким образом, между двумя затмениями мы движемся от внутреннего диссонанса ко внешнему. Такое мнение выразил Instagram астропсихолог Богдан Глоба.

Чем ближе будет дата затмения, тем сильнее оно будет ощущаться, и тем больше сил может отнимать. Поэтому Глоба дал несколько советов, как избежать негативного влияния солнечного затмения 10 июня.

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Избегать конфликтов. Мелкие или крупные конфронтации всегда отнимают силы. А в такой период не только отнимают их гораздо больше, но и восстанавливать эти силы намного сложнее. Конечно, не всего можно избежать. Но нужно постаратсья меньше реагировать на внешние раздражители.

Не раскручивать эмоции. Да, не каждый может похвастаться толстой шкурой, а многие так вообще имеют тонкую душевную организацию. Но именно в такие периоды лучше абстрагироваться и постараться меньше переживать. Грустно? Посмотри веселый фильм. Одиноко? Встреться с друзьями. Не нужно тонуть в эмоциях.

Оставить вредные привычки. Хотя бы частично. Как бы банально ни звучало, но вредные привычки закупоривают энергетические потоки. Например, из-за курения организм не получает то самое Ци, которое и есть жизнь.

Меньше нагружать организм. Лучше отказаться от любимых вредных и тяжело усваиваемых блюд. Лучше дать своей внешней оболочке разгрузочное время. Тело скажет "спасибо".

Не нагружаться физически. Внутреннее всегда связанно со внешним. Поэтому как бы ни хотелось, желательно поменьше нагружаться физическими упражнениями и спортзалами. Не нужно отказываться совсем, ведь спорт, йога и движение – это жизнь. Но никакого экстрима.

Соблюдать режим. Ничто так не гармонизирует состояние, как нормализация режима дня.

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