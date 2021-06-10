Солнечное затмение 10 июня: когда можно увидеть в Украине. Онлайн-трансляция

В среду, 10 июня, после полудня по киевскому времени украинцы смогут наблюдать солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным.

Над нашей страной Солнце будет закрыто только на 12%. При этом увидеть захватывающее явление можно и онлайн, OBOZREVATEL подготовил онлайн-трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что затмение звезды, которая является центром Солнечной системы, будут наблюдать жители около 60 стран мира.

В столице Украины Киеве при ясной погоде его будет видно с 13:26:07 и продлится полтора часа – до 15:03. Максимальной фазы затмение должно достигнутьоколо 14:15.

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Тогда как частичную его фазу смогут увидеть жители почти во всех украинских регионов, кроме Крыма, части Херсонщины, Одесщины и Николаевщины.

Также наблюдать солнечное затмение смогут в:

Канаде и Гренландии – максимальная фаза;

США и России;

Северной Америке, почти всех странах Европы, в Азии – частичная фаза.

Поскольку это затмение будет кольцеобразным, Месяц станет слишком маленьким, чтобы полностью спрятать за собой Солнце. Поэтому люди смогут видеть только ореол вокруг двух объектов. В NASA сообщают, что процесс затмения Луны растянется с 11:47 до 16:50 по киевскому времени.

Такое явление назвали "огненным кольцом". Следующее подобное затмение произойдет 21 июня в 2039 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня завершается коридор летних затмений. В этот день диск Солнца станет черным. Астролог рассказал, что данное явление непростое и несет человеку диссонанс, а также пояснил, что нельзя делать в такой период.