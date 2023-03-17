Сьогодні деякі люди намагаються виставити події навколо КПЛ, як повторення гонінь радянської атеїстичної влади на Церкву і закриття Лаври у 1920-х роках. Але це явно натягнута аналогія.

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Якщо ви за іконами не ховаєте нечисть руського міра і симпатій до путіна, то ніхто вам не буде заважати молитись Христу Богу і виконувати заповіді Його.

Сьогодні українці борються не з Церквою, а з Москвою. І це боротьба за життя, за виживання, за свій дім і за свою родину.

З приводу власне подій навколо КПЛ, то тут доречніше буде згадати її історію часів Переяславської Ради.

Коли Б. Хмельницький зі старшиною прийняли рішення про об'єднання з Московією, то братія Києво-Печерської Лаври на чолі зі своїм архімандритом Йосифом (Тризною) і Київським митрополитом Сильвестром (Косівом) (другом і наступником св. Петра (Могили)) виказали категоричну незгоду. Митр. Сильвестр навіть якось зачинив браму своєї резиденції перед Гетьманом. Вони також відмовились присягати московському царю на вірність, а посланців, що прийшли схиляти братію до такої присяги, буквально вигнали з Лаври. Через це церемонію присяги Московському царю прийшлось проводити у храмі св. Софії, бо, уявіть собі, чисельне чернецтво печерського монастиря було тоді проти будь-якого єднання з Московією.

Після сумнівного приєднання 1654 року київське духовенство опиралося такому єднанню ще 30 років. Відтак, хитрощами, тиском, грошима і нівелюванням свобод в українській Церкві, які проявлялись зокрема у виборності духовенства, Московії вдалося зламати спротив.

Саме ці події зараз варто собі пригадати, що влучно відображають боротьбу українського народу проти Московії і участь Церкви у цій боротьбі, а не загони атеїстичного радянського режиму.