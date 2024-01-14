Снова мороз и снег, но не везде: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 января

В Украине в понедельник, 15 января, в основном будет облачная погода. На дорогах гололедица. Вновь ожидается мороз и снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью умеренный снег; на остальной территории – без осадков.

Температура ночью 2-7° мороза, в центральных областях до минус 10°, днем от 4° мороза до плюс 1°. Однако в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем плюс 4-9°.

В Киевской области и в столице 15 января облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от минус 4° до 1° тепла; в Киеве ночью минус 3-5°, днем ноль градусов.

В Карпатах временами снег, местами порывы юго-западного ветра 25 м/с, метель. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза. Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин.

Умеренная снеголавинная опасность 2 уровня 15 января ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка Британии считает, что замерзание почвы в Украине в настоящее время способствует маневренности войск на фронте, к тому же с обеих сторон. Так будет продолжаться, по крайней мере, до оттепели весной, хотя время от времени на ситуацию на поле боя будут влиять снегопады.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в январе 2024 года в Украине будет достаточно теплая погода. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Осадков в январе выпадет меньше, чем в декабре. Количество снега ожидается 32-43 мм, что в пределах нормы, подчеркивает специалист

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