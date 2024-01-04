В январе 2024 года по прогнозу в Украине будет достаточно теплая погода. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

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Как рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, экстремальные морозы остались в прошлом. В январе будет всего на 3-5 градусов холоднее, чем было в декабре. Таким образом, средняя температура будет от 0 до 4 градусов мороза, а на Закарпатье, в Крыму, в Одесской и Херсонской областях – от 0 до 2 тепла.

"Первая половина месяца ожидается достаточно теплой, с плюсовыми температурами днем. Впрочем, январь – это не только снег и мороз, но и сильный ветер, метели, оттепели, во время них – ночной гололед, густой туман. Всего этого будет достаточно в ближайшие три декады", – отметил Прокопенко.

Осадков в январе выпадет меньше, чем в декабре. Количество снега ожидается 32-43 мм, что в пределах нормы, подчеркивает специалист. Однако в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в горах Крыма снега будет до 78 мм, а в Карпатах местами до 100 мм, что несколько больше нормы.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание, хотя в большинстве областей температура воздуха будет "плюсовой". Однако уже 6-8 января в Украину может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы.

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