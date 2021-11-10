Снега можно не ждать? Синоптики дали прогноз на Новый год в Украине по городам

Погода в Украине на Новый год 2022 в Украине будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает "Укринформ". Она подчеркнула, что снежный покров не стоит ожидать.

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По ее словам, температура воздуха будет держаться высокой до января. Осадки возможны только в виде дождя или мокрого снега. Однако в первые дни 2022 года резко похолодает.

В конце ноября – начале декабря днем ожидается около +5 градусов. В новогодние праздники будет несколько холодных дней, а затем температура воздуха снова поднимется.

Отмечается, что в декабре возможно похолодание до -10 градусов. Самые холодные дни до -15 градусов ожидаются в начале января. Синоптик добавила, что зима будет продолжительной, но с неустойчивой температурой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Киеве в ближайшее время ухудшится. Согласно прогнозу, в столице ожидается похолодание с воскресенья, 14 ноября.