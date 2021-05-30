Украину накроет дождями, но в нескольких регионах будет сухо: прогноз на 30 мая
Погода в Украине в воскресенье, 30 мая, будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах обещают безоблачный и солнечный день.
Минимально воздух прогреется до +15 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до +25. Такую метеокартину спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, без осадков в этот выходной будет на Николаевщине Одесщине, Херсонщине и в Крыму. Зато на остальной территории украинцам следует быть готовыми к дождям.
На юге 30 мая будет теплее. В частности, +23... +25 градусов обещают в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. На Николаевщине и Днепропетровщине – до +22... +24. Немного свежее будет в Одесской и Харьковской областях – на уровне +21... +23.
Наиболее сильные осадки в этот день прогнозируют на западе, куда вместе с непогодой придет и похолодание. Например, на Закарпатье и Буковине столбики термометров опустятся до +15... +17. Такой же будет погодная картина в Киевской и Житомирской областях. На остальной территории страны температура будет колебаться в пределах +16... +20.
В Киеве 30 мая тоже будет дождь, воздух прогреется до +15... + 17, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.
Народный синоптик Наталья Диденко ранее уточнила, что дожди в Украине не пойдут "бесконечными печальными осенними шеренгами" – они будут кратковременными и дадут шанс на просветление.
Прогноз погоды в городах Украины на 30 мая:
Киев – +15... +17
Ужгород – +15... +17
Львов – +16... +18
Ивано-Франковск – +16... +18
Тернополь – +16... +18
Черновцы – +15... +17
Хмельницкий – +17... +19
Луцк – +17... +19
Ровно – +17... +19
Житомир – +15... +17
Винница – +16... +18
Одесса – +21... +23
Николаев – +22... +24
Херсон – +23... +25
Симферополь – +23... +25
Кропивницкий – +18... +20
Черкассы – +18... +20
Чернигов – +17... +19
Суммы – +17... +19
Полтава – +18... +20
Днепр – +22... +24
Запорожье – +23... +25
Донецк – +23... +25
Луганск – +23... +25
Харьков – +21... +25.
В ГСЧС Украины предупредили, что в связи с ожидаемыми дождями, 30-31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета будут происходить подъемы уровней воды. В частности, на 0,2-1,3 м над уровнями, которые были по состоянию на 08:00 пятницы, 28 мая, без негативных последствий. Также в местах прохождения сильных ливней вероятно формирование значительного склонного и местного стока.
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