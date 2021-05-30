Украину накроет дождями, но в нескольких регионах будет сухо: прогноз на 30 мая

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Прогноз погоды на 30 мая

Погода в Украине в воскресенье, 30 мая, будет дождливой и с грозами. Только в южных регионах обещают безоблачный и солнечный день.

Минимально воздух прогреется до +15 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до +25. Такую метеокартину спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, без осадков в этот выходной будет на Николаевщине Одесщине, Херсонщине и в Крыму. Зато на остальной территории украинцам следует быть готовыми к дождям.

На юге 30 мая будет теплее. В частности, +23... +25 градусов обещают в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. На Николаевщине и Днепропетровщине – до +22... +24. Немного свежее будет в Одесской и Харьковской областях – на уровне +21... +23.

Видео дня

Наиболее сильные осадки в этот день прогнозируют на западе, куда вместе с непогодой придет и похолодание. Например, на Закарпатье и Буковине столбики термометров опустятся до +15... +17. Такой же будет погодная картина в Киевской и Житомирской областях. На остальной территории страны температура будет колебаться в пределах +16... +20.

Погода в Украине 30 мая

В Киеве 30 мая тоже будет дождь, воздух прогреется до +15... + 17, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Народный синоптик Наталья Диденко ранее уточнила, что дожди в Украине не пойдут "бесконечными печальными осенними шеренгами" – они будут кратковременными и дадут шанс на просветление.

Прогноз погоды в городах Украины на 30 мая:

  • Киев – +15... +17

  • Ужгород – +15... +17

  • Львов – +16... +18

  • Ивано-Франковск – +16... +18

  • Тернополь – +16... +18

  • Черновцы – +15... +17

  • Хмельницкий – +17... +19

  • Луцк – +17... +19

  • Ровно – +17... +19

  • Житомир – +15... +17

  • Винница – +16... +18

  • Одесса – +21... +23

  • Николаев – +22... +24

  • Херсон – +23... +25

  • Симферополь – +23... +25

  • Кропивницкий – +18... +20

  • Черкассы – +18... +20

  • Чернигов – +17... +19

  • Суммы – +17... +19

  • Полтава – +18... +20

  • Днепр – +22... +24

  • Запорожье – +23... +25

  • Донецк – +23... +25

  • Луганск – +23... +25

  • Харьков – +21... +25.

Осадки 30 мая будут идти почти на всей территории Украины

В ГСЧС Украины предупредили, что в связи с ожидаемыми дождями, 30-31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета будут происходить подъемы уровней воды. В частности, на 0,2-1,3 м над уровнями, которые были по состоянию на 08:00 пятницы, 28 мая, без негативных последствий. Также в местах прохождения сильных ливней вероятно формирование значительного склонного и местного стока.

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