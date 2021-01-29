Снег в 60 см, 350 населенных пунктов без света: Зеленский провел совещание из-за погодного коллапса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание для ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

Как сообщается на сайте главы государства, в совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, врио министра энергетики Юрий Витренко, представители ГСЧС и Укравтодора.

Зеленскому доложили о работах для обеспечения проезда на автомагистралях, в частности в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составляет 20-60 см.

В связи со снежными заносами на автодороге М-05 Киев – Одесса возникла пробка из крупногабаритного транспорта на участке Знаменка – Ревова в направлении столицы. Сейчас расчищен проезд по двум полосам в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. Работы продолжаются.

В Николаевской области продолжают восстанавливать проезд по автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой, из-за чего были обесточены почти 900 населенных пунктов. В данное время более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца дня эти проблемы были решены.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовы", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, трассу Киев – Одесса парализовал снег: пробки растянулись на 30 км.

Также из-за обильных снегопадов на дорогах Украины участились случаи ДТП, в которых были пострадавшие.