Снег покрыл не всю Украину, будут проблемы с урожаем: метеоролог назвала области в зоне риска

В Украине в 2021 году может сложиться неравномерная ситуация с урожаем. Проблемы ожидаются в семи областях.

Это связано с тем, что несмотря на сильные снегопады в одних регионах страны, другие остались практически без осадков, рассказала OBOZREVATEL начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"То, что сейчас Киев завален снегом, это еще не значит, что так везде. У нас Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская и большая часть Харьковской областей практически без снега. Снежный покров высотой в 1-3 см это практически ничего", – отметила она.

Также, по словам Адаменко, проблемной стала и Луганская область, поскольку осенью там по 50-60 дней не было дождей.

"Я знаю даже случаи, когда люди посеяли озимые, а они не взошли и приходилось пересеивать", – подчеркнула специалист.

Она отметила, что фермеры на Луганщине уже потеряли до 30% урожая озимых, поскольку растения хоть и взошли, но не смогли распуститься, а значит – они пропали.

Полный текст материала читайте в понедельник, 15 февраля.

Напомним, в конце февраля в Украине ожидается краткосрочное потепление, а до середины марта сохранится зимняя погода. При этом весна отметится экстремальными месяцами –в апреле и мае ожидается огромное количество осадков в виде дождей, отметила климатолог Вазира Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 февраля и в течение почти трех дней температура воздуха в Украине может опуститься до -30 градусов. При этом, по словам синоптика, ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы. А вот весеннюю погоду прогнозировать пока рано.