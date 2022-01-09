Снег, гололедица и опасность лавин: синоптики уточнили прогноз погоды на 10 января

В понедельник, 10 января, в Украине прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды: почти повсеместно ночью, а местами и днем будет идти снег, утром обещают туман и гололедицу на дорогах. А в горах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. С предупреждением выступили и спасатели ГСЧС (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в ближайшую ночь снег, в частности мокрый, будет идти во всех областях, кроме западных. Днем его обещают в восточной части страны, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории в дневные часы значительных осадков не обещают.

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Ночью и утром в западных и южных регионах местами туманно, а на дорогах – гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до -1…-6 °С, а днем максимально прогреется до +6 °С. В Карпатах ночью -7...-12 °С, днем -3... +2 °С. На юге в ночные часы около нуля, а в дневные в Крыму до +12 °С. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Также 10 января на высокогорье Закарпатья и Прикарпатья из-за снегопадов ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В Киеве понедельник должен пройти без существенных осадков, но на дорогах города будет держаться гололедица.

Ночью и днем столбики термометров в столице будут держаться на уровне -1... -3 °С, в области ночью -1... -6 °С, днем -3... +2 °С. Ветер юго-восточного направления с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Игоря Кибальчича, стабильной температуры воздуха в январе в Украине не будет, ожидается большое количество осадков. Он предупредил украинцев об опасности погоды.