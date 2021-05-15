СНБО готовит заседание насчет приграничных областей Украины, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ведомстве готовят заседание насчет приграничных областей – это Херсонская, Одесская и Николаевская области. Так, рабочая группа СНБО сейчас находится на территории этих регионов.

По словам Данилова, заседание может состояться через две недели. Однако сначала нужно, чтобы повестку дня утвердил президент Владимир Зеленский. Об этом секретарь СНБО рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом – Херсонская, Одесская, Николаевская области – сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Оно состоится в ближайшее время. Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, – это заседание состоится", – сказал Данилов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны принял решение создать кибервойска и утвердил стратегию кибербезопасности Украины. Соответствующую инициативу поддержали все члены СНБО.

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