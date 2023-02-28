"Снаряд упал возле меня": жительница Красногоровки чудом выжила во время вражеского удара. Видео
Жительница Красногоровки Донецкой области чудом выжила во время российского обстрела "Градами". Снаряд упал возле кровати, на которой она спала.
Об этом 28 февраля рассказали в Национальной полиции Украины. Жительница города показала правоохранителям место прилета – снаряд пробил крышу и упал в спальне на расстоянии меньше метра от женщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Снаряд упал возле меня. Я вот тут спала, и вот прилетело. Я как подлетела на кровати. Немножко не достал (снаряд. – Ред.)..." – рассказала она.
В Нацполиции сообщили, что на выходных оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел Красногоровки из РСЗО "Град".
Снаряды прилетели в частные дома, где оставались пожилые люди, разрушив стены, крыши, мебель.
На место прилета оперативно прибыли полицейские, они задокументировали последствия удара и предложили эвакуироваться.
"Люди находились в состоянии шока. Они были готовы ехать на край света, только бы подальше от российских снарядов. "Белые Ангелы" (полицейский экипаж, который эвакуирует людей из самых опасных населенных пунктов Донетчины. – Ред.) успокоили их и сразу забрали в безопасное место", – рассказали в Нацполиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 28 февраля войска РФ ударили по жилым домам и парку в Купянске. Вследствие обстрела погиб мужчина.
Кроме того, еще один человек погиб вследствие удара по Херсону. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом.
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