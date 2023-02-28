''Снаряд упал возле меня'': жительница Красногоровки чудом выжила во время вражеского удара. Видео

Жительница Красногоровки Донецкой области чудом выжила во время российского обстрела "Градами". Снаряд упал возле кровати, на которой она спала.

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Об этом 28 февраля рассказали в Национальной полиции Украины. Жительница города показала правоохранителям место прилета – снаряд пробил крышу и упал в спальне на расстоянии меньше метра от женщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Снаряд упал возле меня. Я вот тут спала, и вот прилетело. Я как подлетела на кровати. Немножко не достал (снаряд. – Ред.)..." – рассказала она.

В Нацполиции сообщили, что на выходных оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел Красногоровки из РСЗО "Град".

Снаряды прилетели в частные дома, где оставались пожилые люди, разрушив стены, крыши, мебель.

На место прилета оперативно прибыли полицейские, они задокументировали последствия удара и предложили эвакуироваться.

"Люди находились в состоянии шока. Они были готовы ехать на край света, только бы подальше от российских снарядов. "Белые Ангелы" (полицейский экипаж, который эвакуирует людей из самых опасных населенных пунктов Донетчины. – Ред.) успокоили их и сразу забрали в безопасное место", – рассказали в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 28 февраля войска РФ ударили по жилым домам и парку в Купянске. Вследствие обстрела погиб мужчина.

Кроме того, еще один человек погиб вследствие удара по Херсону. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом.