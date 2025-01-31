'Сначала раздается взрыв, и только потом – сирена': 13-летняя Илона из Никополя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"У нас сначала раздается взрыв, и только минут через десять – сирена", – говорит 13-летняя Илона о ситуации в Никополе. Но даже в городе, страдающем от вражеских атак, дети позволяют себе мечтать. Своей историей Илона поделилась во время отдыха в "Блогере Кемпе" в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям".

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Уже сегодня в санаторий в Закарпатье приезжает новая смена детей – за впечатлениями, здоровьем и новыми навыками.

В начале вторжения семья девочки отправилась к бабушке – Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова Илона рассказала, что там было сравнительно спокойнее, но аэродром, что рядом – лакомая мишень для врага.

"Потом мы жили в Кривом Роге. Выехали, а через несколько недель узнала, что был прилет в дом, где мы жили", – вспоминает Илона.

Сейчас семья остается дома. Девочка говорит, что в ее жизни все хорошо несмотря ни на что. Среди ее хобби – рисование и гончарство, и мечтает она не только о мире, но и о собственном успехе в карьере.

История Илоны по ссылке.

Благодаря "Блогеру Кемпу" почти 5 тысяч детей со всей Украины получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.