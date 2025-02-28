СБУ задержала корректировщиков РФ, которые приводили ракеты на аэродромы и ПВО в трех областях Украины. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух корректировщиков огня, которые наводили ракеты страны-агрессора России на аэродромы и ПВО в Черкасской, Львовской и Полтавской областях. 20-летнему жителю города Радивилов Черкасской области и 58-летней жительнице Полтавы грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, приспешники спецслужб РФ шпионили за украинскими защитниками в центральных и западных областях страны.

В частности, в Черкасской области СБУ предотвратила новые попытки врага получить актуальные данные о Силах обороны. Задержан 20-летний житель города Радивилов, который шпионил за подразделениями ВСУ, двигавшихся к фронту через западный регион.

Обнаруживая военные колонны, фигурант фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики.

Он также ездил на Львовщину якобы для встречи с близкими, однако на самом деле пытался там установить локации оперативных аэродромов.

Россияне обещали ему "эвакуацию" в РФ и паспорт страны-агрессора.

В Полтаве задержана 58-летняя местная жительница, корректировавшая ракетно-дроновые атаки России по городу.

Чтобы враг мог осуществить обстрелы вне зоны ПВО, фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций (РЛС) вблизи Полтавы.

Она также отслеживала последствия вражеских прилетов.

В ходе обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами работы на спецслужбы РФ.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Полтавской и Черкасской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур, говорится в сообщении Службы безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ информировали о задержании двух коллаборантов, сотрудничавших с врагом в начале полномасштабного вторжения. По данным следствия, после захвата Херсона они добровольно вступили в оккупационное МЧС РФ и заняли там ключевые должности. Одним из задержанных оказался бывший военный ВСУ.

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