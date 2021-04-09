Сможет ли власть преодолеть пандемию COVID-19 до конца 2021 года:  iViche запустило голосование

На независимом портале iViche начался блиц-опрос "Верите ли вы в обещания власти преодолеть пандемию в Украине до конца 2021 года?".

Принять участие в голосовании можно с помощью своего Google-аккаунта или после прохождения несложной регистрации на портале iViche.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил на правительственном заседании 7 апреля, что надеется, что Украине удастся одолеть коронавирус до конца 2021 года.

"Нам нужно убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививки и сделать ее... Я уверен, что нам удастся это сделать, удастся убедить и удастся полностью преодолеть коронавирусную болезнь в нашей стране до конца 2021 года", – сказал Степанов.

В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 7 апреля 2021 года первую дозу вакцины в Украине получили лишь 320 000 человек, обе дозы (полностью завершили вакцинацию) – 2 человека.

Согласно указу президента Владимира Зеленского от 2 апреля, Кабмин обязан разработать Национальный план вакцинации, однако точных сведений о том, когда, в каком объеме и какими именно вакцинами будет обеспечено население Украины, пока нет. Тем не менее, министр здравоохранения обещает, что украинская медицинская система может делать "почти 6 млн прививок в месяц, или 270 000 прививок в сутки без выходных".

Напомним, также на портале сейчас идет обсуждение "О чем говорит стягивание российских войск к украинской границе?"